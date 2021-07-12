Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın kaldırımda yürüyen başörtülülere hakaretlerde bulundu. Kadının, "Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler. Sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın, başörtülü bir grup kadına ve kız çocuğuna haddini aşan sözlü hakaretlerde bulundu.

"SİZ EVİNİZE GİDİN"

Yaşlı kadın, yolda gördüğü başörtülü kadınlara çirkin ifadeler kullanarak, "Ortaköy'de ne işiniz var? Siz evinize gidin. Kenar mahallenin kızları. Surata bak. Siz mahalle, sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Duydukları ağır hakaretler karşısında neye uğradıklarını şaşıran başörtülü kadınlar ise yaşlı kadına, "Terbiyesiz sizsiniz. Kendinize bakın" diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken yaşlı kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.