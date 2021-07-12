Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın kaldırımda yürüyen başörtülülere hakaretlerde bulundu. Kadının, "Surata bak. Kenar mahallenin karıları, pislikler. Sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın, başörtülü bir grup kadına ve kız çocuğuna haddini aşan sözlü hakaretlerde bulundu.

"SİZ EVİNİZE GİDİN"

Yaşlı kadın, yolda gördüğü başörtülü kadınlara çirkin ifadeler kullanarak, "Ortaköy'de ne işiniz var? Siz evinize gidin. Kenar mahallenin kızları. Surata bak. Siz mahalle, sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı

BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Duydukları ağır hakaretler karşısında neye uğradıklarını şaşıran başörtülü kadınlar ise yaşlı kadına, "Terbiyesiz sizsiniz. Kendinize bakın" diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken yaşlı kadının sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Petek Dinçöz Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:29:05. #1.14#

title