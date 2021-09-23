Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan otobüs şoförü hakim karşısında

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen çift katlı İett otobüsünün şoförü, 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Kaza nedeniyle pişman olduğunu söyleyen sanık, "Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum" dedi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 21 Nisan tarihinde yaşanan kazada Baki T. hakimiyetindeki çift katlı İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. Kazanın ardından hakkında dava açılan otobüs şoförü Baki T., 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Baki T. ve maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın müşteki ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum"

Kaza esnasında telefonunun şarjda olduğunu belirten tutuklu sanık Baki T., "Şarj bağlantısını alarak telefonla uğraştım. Normalde seyir halinde gidiyordum. Soldan araç geldi, sağa girdim. Telefon şarjdan düştü. Şarjın yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Bariyerlere vurduktan sonra da başka araçlar bana çarpmasın diye aracı emniyet şeridine doğru çektim. İki şeritli bir yoldu. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı" dedi.

"Telefona 3-5 saniye anca baktım"

Mahkeme başkanının uyuşturucu veya sigara kullanıp kullanmadığını sorması üzerine sanık Baki T., "Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Zaten olay günü oruçluydum. Kazadan sonra sigara içtim. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalı bir cihazdı. Ben daha önce hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Ben telefona 3-5 saniye anca baktım. Normalde sarma tütün içiyorum günde 10-15 arası. Ben yokuş aşağı olduğu için tünele hızlı girip girmediğimi bilmiyorum. Telefona 5 saniye baktığımı düşünüyorum. Olay nedeniyle pişmanım, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"5 yaşındaki kızımla neler yaşadığımı ben bilirim"

Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın ise, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, "Bu zamana kadar sanığın aile tarafı ne aradılar ne sordular. Hiçbir şey olmamış gibi. 5 yaşındaki kızımla neler yaşadığımı ben bilirim. Her şeyimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baki T. için Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor talep edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför Baki T.'nin Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli'ne girdiği esnada telefonu ile ilgilendiği aktarıldı. Şüphelinin hız limiti 30 km olan tünele 61 km hızla girdiği belirtilen iddianamede, otobüsün tünel içerisindeki bariyerlere çarptığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Baki T.'nin çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için hızını arttırdığı ve aracın bariyerlere saplandığı kaydedildi. Kaza sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın'ın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Münir Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi. İddianamede şüpheli Baki T.'nin seyir halinde cep telefonu kullanarak kural ihlalini gerçekleştirdiği, hızını iki kat arttırarak ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin asli kusurlu olduğu belirtilerek, hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

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