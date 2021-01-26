Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
26.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:14
Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'ta, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M.'nin bıçakla yaralanmasına ilişkin şüpheli Hasan Hüseyin Y. gözaltına alındı.
Kağıt toplayıcısı olduğu belirtilen şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen