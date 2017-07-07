Beşiktaş, Şampiyonluğu Balo ile Kutladı

Beşiktaş camiası şampiyonluk balosunda bir araya geldi.



Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen baloya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular, spor, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.



Gecede Funda Arar ve Antonis Remos konser verirken, katılımcılar Beşiktaş marşlarıyla coştu.



Baloda konuşma yapan Fikret Orman, uzun bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çok sevindiğimiz, çok üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey şanssızlıkla gider. Doğru bir strateji kurmak, çok çalışkan bir teknik heyetin olduğu, çok karakterli futbolcuların olduğu kulüp istikrarı yakalayabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ki Beşiktaş taraftarları... Biz hep beraber geldiğimizden bu yana kol kola girerek bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başarıda birçok kişinin payı olduğunu anlatan Orman, "Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz. Zor bir sezon oldu. Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Allah tekrarını nasip etsin." diye konuştu.



"Bu sezonun sloganı 'Vefa' olsun"



Yeni sezonun sloganını gecede açıklayan Fikret Orman, sloganı, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'ya adadıklarını dile getirdi.



Kendisine "Efendi Beşiktaş ne demek?" diye sorulduğuna dikkati çeken Orman, şunları kaydetti:



"Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş'ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, Beşiktaş demektir. İlk sene 'Feda' ile başladık. Sonra 'Gururlan' ile devam ettik. Geçen sezon 'Efendi Beşiktaş' yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı 'Vefa' olsun diyoruz. Vefa müdürümüze Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada hayatını kaybeden arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin."



Gecenin başlangıcında da basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Orman, yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatarak, "Bugün eğlenme günümüz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir daha ki şampiyonluk balosuna gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Güneş: "Yeni sezona mutlu bir şekilde girmek istiyoruz"



Balo öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise şampiyonluk kutlamalarını Ramazan ayından dolayı şimdi yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Yeni sezona mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Daha önce yaptıklarımızı yeniden yapmak istiyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü, değerli. Onların bizi yenmek için hayalleri olduğunu biliyoruz. Bizim de gerçeğimiz, kendimizi geçmek olacak. Sezona başlarken eğleneceğiz inşallah. Ondan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yeni sezona yeniden şampiyon olup, tekrar inşallah buraları görürüz."



Yeni transfer Pepe'yi değerlendiren Güneş, "Pepe konusunda söylenecek bir şey yok. Kariyeri, futbol başarısı, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş'ın gücünü artıracaktır. Burada önemli olan takım büyüklüğü. Onun da takımın parçası olacağını düşünüyorum. Ona uygun da bir oyuncu. Umarım faydalı bir oyuncu olur." ifadelerini kullandı.



Oyuncuların görüşleri



Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin de geçen sezon güzel bir şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu şampiyonluğu taçlandırmaya geldik. İnşallah güzel eğleniriz. Sakatlığımı atlattım. Önümüzdeki günlerde görürsünüz. Pepe büyük bir futbolcu. İnşallah Beşiktaş'a yararlı olur." şeklinde görüş belirtti.



Futbolculardan Gökhan Gönül, baloyla bütün Beşiktaşlıların bir araya geldiğini ve keyifli bir gün geçirdiklerini kaydetti.



Takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup ise iki sezon üst üste şampiyonluğun büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, "Bugün geçen sezonun başarısını kutlamak istiyoruz. Bizim için önümüzde zorlu bir kamp dönemi var. Bu sene de farklı olmayacak. Yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Beşiktaş'ta çok mutluyum." diye konuştu.



Keyifli bir gece geçirdiler



Baloda yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular keyifli bir gece geçirdi.



Fikret Orman sahnede Beşiktaş lehine tezahürat yaparken, oyuncular da platforma çıkarak gecenin keyfini çıkardı.



Havai fişek gösterisinin yapıldığı gecede ayrıca şampiyonluk pastası kesildi.



Bu sırada sahnede söz alan Teknik Direktör Güneş, "Sözün bittiği yerdeyim. Kocaman ailenin üyesiyim. Umarım gelecek yıl yine burada oluruz. Bütün renkleri seviyoruz ama en güzeli siyah-beyaz." diye konuştu.