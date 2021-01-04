Beşiktaş'ın kent kültür dergisi b+ yeni sayısıyla yayında

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın göreve gelmesinin ardından Beşiktaş'ın simge yayını b+ dergisi 2020 yılı başında yeniden yayın hayatına başlamıştı. Kentin kültürünü ve ruhunu yansıtan b+ dergisinin yeni sayısı çıktı.

Takipçilerinin 'dergilik' uygulamasıyla da ulaşabileceği yeni sayıda Beşiktaş'ın sanat ve edebiyat ilişkisi çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Zengin içeriğiyle okurların beğenisine sunulan son sayıda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, "2020'de tüm olumsuzluklara rağmen, Beşiktaş'ta yükselen dayanışma ruhu yarınlarımıza dair en büyük umut kaynağımız. Birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız engel olmadığını gördük. Beşiktaş'ta birlikteliğimizden aldığımız güçle yeni bir hayat inşa ediyor ve yarına umutla bakıyoruz" diyerek yeni yıl tebrik mesajını iletti.

DERGİDE BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİRÇOK KONU SANATSAL OLARAK YER ALIYOR

Üç ayda bir yayınlanan b+'nın yeni sayısında Beşiktaş'ın sanat ve edebiyat ilişkisi çeşitli yönleriyle ele alınıyor. b+'nın Yayın Yönetmeni Görkem Kızılkayak'ın "Şairin Kent Rehberi" başlıklı yazısı Beşiktaş'ı, Behçet Necatigil, Orhan Veli, Yahya Kemal gibi şair ve edebiyatçılarımızın dizeleri ve tanıklıklarıyla anlatıyor. Land Art (Kırsal Sanat) sanatçısı Saype "Beyond Walls-Duvarların Ötesi" projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Bahçesi, Beykoz Çayırı ve Atatürk Köprüsü'ne bağlı bulunan yüzen platformda üç ayrı esere imza atmıştı. Saype hem projesinin doğuşunu hem de çalışmalarını projenin mimarlarından Görkem Kızılkayak'a anlattı. Beşiktaş Belediyesi'nin desteklediği projenin diğer destekçilerinden birisi de İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu'ydu. Başkonsolos Julien Thöni ile de İstanbul izlenimlerini, İsviçre ve Türkiye arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri, planladığı projelerini anlattı. Heykel sanatının iyi örneklerini kamusal alanda Beşiktaşlılarla buluşturan Beşiktaş Belediyesi, ünlü şairimiz Melih Cevdet Anday'ın yakılan heykelini onararak Şairler Sofası Parkı'ndaki yerine yerleştirdi. Bu yıl ki Bienal'de sergilenen iki eser de kalıcı olarak Sanatçılar ve Aykut Barka Deprem parklarına yerleştirildi. Okurlar, salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sanat kurumlarının bu zorlu dönemi nasıl atlattıklarını ve yeni projelerini de "Sanata Sığınmak" başlıklı röportajlardan okuyabilecekler. Adını, kadın dayanışmasını anlatan mitolojik bir öyküden alan Procne Kadın Korosu üyelerinden Pınar Karadeniz hem koronun öyküsünü hem de salgın döneminde yaptıkları yeni çalışmaları b+ için anlattı.

b+'NIN BU AY Kİ MAHALLESİ 'YILDIZ' OLDU

b+'nın her sayısında etraflıca incelenen semt başlığının bu ay ki mahallesi Yıldız'dı. Yıldız'ın görkemli tarihine rağmen sakin köşelerinde kendi halinde akan ağırbaşlı hayatın izlerini ve değişimi dergideki sayfalardan okunabilecek. Beşiktaş'ın köklü spor kulüplerinden Yıldız Spor'un hikayesi, Beşiktaşlı efsane futbolcu Refik Osman Top'un ve Beşiktaşlı Tarihçi Cavid Baysun'un hayat öyküsü de b+'nın özel konuları arasında. Bu sayının bisiklet rotasının başlığı Yokuştaş. Aydan Çelik, Dolmabahçe'den Aşiyan'a kıyıdan giden rotayı bu sefer bisikletle yokuşları kah tırmanarak kah inerek okurlar için aştı ve haritaladı.

Beşiktaş Belediyesi, COVID-19 ile mücadelede salgından en fazla etkilenen yalnız yaşayan, engelli ve dezavantajlı komşularının yanında olmuştu. Salgının yoğun biçimde yaşandığı bu günlerde ise Beşiktaş Belediyesi tüm hizmetlerinin yanı sıra Saha Çözüm Hareketi'ni hayata geçirdi. Alanında uzman kişilerden oluşturulan ve vatandaşların sorunlarını bizzat yerinde dinleyerek çözüm üreten ekiplerin çalışmaları ve yeni hizmete giren Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi ile ilgili bilgiler de derginin son sayısının konuları arasında. Ayrıca 'Virüs ve Uygarlık' başlıklı makalede de çağımız filozof ve felsefecilerinin koronavirüs sonrası ile ilgili yorumları ve öngörüleri derginin sayfalarına yansıtılmış.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı