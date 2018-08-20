Besicilerin Zahmetli Bekleyişi Sürüyor

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala besicilerin kurban pazarlarındaki zahmetli bekleyişi sürüyor. Hayvanların büyük çoğunluğunu elden çıkardıklarını belirten besiciler, yem fiyatlarının pahalılığından dert yandı.

Ankara'nın pek çok yerinde kurulan kurban satış alanında besicilerin bekleyişleri sürüyor. Kars, Ağrı, Kırşehir, Çorum gibi illerden ve Ankara'nın çevre ilçelerinden gelen besiciler, ellerinde kalan hayvanları da satabilmek için bayramı ailelerinden uzakta karşılamaya hazırlanıyor. Keçiören ilçesindeki Ovacık Kurban Pazarı'nda hayvanlarının başında nöbet tutan pazarcılar, gece soğuğuyla birlikte gelen rüzgardan dert yandı.

Çadırların önünde kurdukları sedirlerde yatan besiciler, koşullarının çetin olduğunu, bir karşılık görebilmek için zor şartlara göğüs gerdiklerini söyledi. Yem fiyatlarının pahalılığından şikayet eden pazar esnafı, birkaç gün önce ziyarete gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye şikayetlerini ilettiklerini, konuyla ilgileneceğini ifade eden Pakdemirli'nin duruma müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

Bu sene küçükbaş hayvanların daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden Gökhan Karapınar, "Küçükbaşta hızlı bir satış var. Büyükbaş bu sene biraz ağır gidiyor. Geçen sene büyükbaşta daha iyiydi satışlar. Bu sene insanlar küçükbaşa ilgi gösteriyor. Şuana kadar 110 tane sattık, büyükbaşta da 50 tane sattık. Çubuk'ta yetiştiricilik yapıyoruz. Bayram bitene kadar buradayız. Burada kalıyoruz sürekli, tabi emeği olmayan işin de bir karşılığı olmaz. Ondan ötürü katlanıyoruz buradaki zor koşullara" diye konuştu.

"Şartlar zor, hava soğuk, rüzgar var, idare ediyoruz"

15 gün önce Kars'tan geldiğini söyleyen besici, bu sene arzuladıkları parayı kazanamadıklarını belirterek, "Yem, saman çok pahalı. 6 malımız kaldı, inşallah onları da bitiririz. Memnun değiliz anlayacağınız, şartlar zor, hava soğuk, rüzgar var, idare ediyoruz artık. Kars'tan geldik, bayram sonuna kadar da buradayız" dedi.

"Keçiören Belediyesi bizimle iyi ilgileniyor"

Çorum'dan gelen Mahmut Topal, getirdiği 30 büyükbaş hayvandan 2 tane kaldığını, onları da bitirdikten sonra memleketine döneceğini belirterek, "Pazar çok güzel geçti. Bir şikayetimiz yok, Belediye Başkanı iyi ilgileniyor, hayvanlarımızın suyunu falan eksik etmiyoruz. Zabıtalar sabahlara kadar uyumuyorlar, sürekli geziyorlar, rahatız yani. Hayvanları alıyoruz, bir sene boyunca yemiyle, suyuyla ilgileniyoruz. Fiyatlar normal, büyükbaşlarda 20 bin TL'ye kadar varıyor. Biz de 9, bin, 10 bin, 11 bin TL gibi fiyatlardan satış yaptık. Benim sattığım en besili hayvanlar 300 kilogramın üzerinde gelir, 12 bin TL'ye sattım" ifadelerini kullandı. - ANKARA