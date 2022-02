Berlinale: Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi Carla Simón imzalı "Alcarràs" oldu. Türkiye kökenli aktris Meltem Kaptan, "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" filmindeki performansıyla Gümüş Ayı kazandı.Sıkı korona tedbirleri altında düzenlenen 72'nci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Berlinale olarak bilinen festivalde En İyi Film dalında Altın Ayı'yı İspanyol yönetmen Carla Simón'un imzasını taşıyan "Alcarràs" kazandı. Film, yazlarını Katalonya'da bir köyde geçiren, güneş panelleri yapılacağı için şeftali ağaçlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir ailenin geleceğine ilişkin kaygılarını anlatıyor.

Uluslararası Jüri Başkanı ABD'li yönetmen M. Night Shyamalan, oyuncuların "olağanüstü performansları" ve filmin "bir aile içindeki şefkat ve mizahı göstermedeki" başarısı nedeniyle "Alcarràs"ın Altın Ayı'ya layık görüldüğünü açıkladı.

Gümüş Ayı ödülleri

Carla Simón'un Altın Ayı kazanmasının yanı sıra iki kadın yönetmen de bu yılki Berlinale'de Gümüş Ayı kazandı. Berlinale'nin ana yarışmasına seçilen 18 filmden yedisi bir kadın yönetmenin imzasını taşıyordu.

Bolivya asıllı Meksikalı yönetmen Natalia Lopez Gallardo ilk uzun metrajlı filmi "Robe of Gems" (Değerli Taşlar) ile Jüri Ödülü dalında Gümüş Ayı'nın sahibi oldu.

Başrolünde Fransız oyuncu Juliette Binoche'un oynadığı "Avec amour et acharnement"in (Bıçağın İki Yüzü) yönetmeni Claire Denis, En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı kazandı.

Jüri Büyük Ödülü'ne Güney Koreli Hong Sangsoo'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu "So-seol-ga-ui yeong-hwa" (Romancının Filmi) layık görüldü.

Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkiye kökenli komedyen, yazar ve aktris Meltem Kaptan, Andreas Dresen'in yönettiği "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"daki (Rabiye Kurnaz George W. Bush'a karşı) Rabiye Kurnaz rolüyle Başroldeki En İyi Oyunculuk Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı.

Gerçek bir olayı ele alan film 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından terörle suçlanan ve ABD'nin Küba'daki Guantanamo Üssü'nde yaklaşık dört buçuk yıl boyunca tutuklu bulunan Bremen doğumlu Murat Kurnaz'ın annesi Rabiye Kurnaz'ın oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Meltem Kaptan, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödülünü Rabiye Kurnaz'a ve sevgileri bütün sınırları aşan tüm annelere adadığını söyledi. Ödül konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Meltem Kaptan anne ve babasına seslendi. "Kızlarınızdan tıp veya hukuk okumalarını istemediniz, 'kendi çizdiğiniz yolu takip edin' dediniz" ifadelerini kullanan Meltem Kaptan, bunun için anne ve babasına teşekkür etti.

Almanya'da televizyonlardaki komedi şovları ile tanınan Meltem Kaptan, Türkiye'de yönetmenliğin Ali Atay'ın yaptığı aksiyon komedi "Ölümlü Dünya"da da rol almıştı. "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" Meltem Kaptan'ın başrolünde oynadığı ilk film oldu.

Alman yönetmen Andreas Dresen'in yönettiği "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"un senaristi Laila Steiler de En İyi Senaryo dalında Gümüş Ayı kazandı.

Steiler, filminde basın toplantısında senaryoyu yazarken Rabiye Kurnaz ve avukatı Bernhard Docke ile yakın temas halinde olduğunu, filmi onların da beğendiğini anlatmıştı.

Diğer ödüller

En İyi Yardımcı Oyunculuk Performansı dalında Gümüş Ayı, Kamila Andini imzalı "Nana"daki rolüyle Laura Basuki'nin oldu.

2021'de oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran Berlinale'de en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde sadece birer ödül veriliyor.

Mükemmel Sanatsal Performans dalında Gümüş Ayı'ya "Everything will be ok" (Her Şey İyi Olacak) filminin Kamboçyalı yönetmeni Rithy Panh ve görüntü yönetmeni Sarit Mang layık görüldü.

Michael Koch'un yönetmenliğini yaptığı "Drii Winter" (Bir Parça Gökyüzü) de Mansiyon kazandı.

Berlin Film Festivali'nde M. Night Shyamalan başkanlığındaki Uluslararası Jüri, Ryüsuke Hamaguchi, Said Ben Said, Anne Zohra Berrached, Tsitsi Dangarembga, Connie Nielsen Karim Ainouz'den oluşuyordu.

Encounters'da ödül kazanan filmler

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde sinemada cesaret gösteren, yeni bir anlatım dili arayan filmlerin seçildiği Encounters (Karşılaşmalar) seçkisinde ise En İyi Film ödülünü Avusturyalı yönetmen Ruth Beckermann'ın imzasını taşıyan "Mutzenbacher" kazandı.

"Unrueh" (Huzursuzluk) filminin yönetmeni İsviçreli Cyril Schäublin'in En İyi Yönetmen ödülüne, İranlı yönetmen Mitra Farahani de "Àvendredi, Robinson" (Cuma görüşürüz, Robinson) ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

50 bin euro tutarındaki GWFF İlk Film Ödülü'nün sahibi bu yıl "Sonne" (Güneş) ile Kurdwin Ayup oldu.

40 bin euro tutarındaki Belgesel Film Ödülü'nü ise Myanmar Film Kolektifi tarafından hazırlanan "Myanmar Diaries" (Myanmar Günlükleri) kazandı.

Korona gölgesinde festival

Berlinale'nin bu yıl yüz yüze yapılabilmesi için alınan korona tedbirleri nedeniyle festival, daha önceki yıllardan farklı oldu. Festivalin süresi kısaltılarak, geleneksel olarak cumartesi akşamı verilen ödül töreni, çarşambaya alındı. 20 Şubat Pazar günü sona erecek Berlinale'nin son dört günü ise halk günü olacak ve korona nedeniyle daha az kapasite ile hizmet veren sinema salonlarında film gösterimleri yapılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden sinema sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı ve Berlinale Koprodüksiyon Pazarı ile Yetenek Kampüsü (Berlinale Talents) ise bu yıl sadece çevrim içi düzenlendi.

Jülide Danışman

