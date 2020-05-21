Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi Derneği yöneticileri, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

21.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:23

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi Derneği yöneticileri, Ramazan Bayramı öncesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden veya sağlık sebeplerinden ramazanda camiye gidemeyen yaşlıları ziyaret eden cami derneği yöneticileri hediyeler verdi.

Dernek Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, ramazan ayının alışılagelmiş şekilde yaşayamanın üzüntüsünü taşıdığını söyledi.

Bu sebeple bayram öncesi yaşlıları ziyaret etme kararı aldıklarını ifade eden Ayar, "Onlara motivasyon verelim, destek olalım, bayram paketlerini ulaştıralım istedik. Amacımız birlik beraberliğimizi göstermek. Onlar bize gelemezse de bizim onların yanına gidebileceğimizi göstermek istedik." diye konuştu.

Ayar, Berlin'in 8 değişik bölgesinde ikamet eden yaşlıların ve cami derneği üyelerinin 15 kişilik ekiple ziyaret edildiğini belirterek, "Rabbim yaşılılarımızı, sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Şehitlik Camisi İmamı Hasan Çağlayan da bu kişilerin her birinin camiye hizmet etmiş insanlar olduğunu ifade ederek, "Öyle hikayeler var ki, 12-13 saat çalıştıktan sonra 2-3 saat da camide çalışmış insanlar. İnşallah gerçek teşekkürü Allah'tan alacaklar. Ancak biz yaşlılarımızın gönüllerini ve hayır dualarını alabilmek için bu ziyaretleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yöneticilerin ziyaret ettiği 76 yaşındaki Recep Türkoğlu da Ramazan Bayramı öncesi ziyarette bulunmanın çok güzel bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar çok fazla böyle irtibat yoktu. Camiye gelindiği zaman vardı. Şimdi ne güzel bütün cemaatimiz ziyaret ediliyor." diye konuştu.

Camiyi de özlediğini dile getiren Türkoğlu, "Vardığımızda oranın havasını aldığımız yetiyordu. Çok emeğimiz var orada. Moralimiz bozuk olduğunda camiye vardığımızda orada içimiz genişliyor, huzur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen yaşlılara Şehitlik Camisi'nin ve DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi'nin hediye paketleri takdim edildi.

Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili bir kadın gözaltına alındı
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Ebru Şallı Ferdi Tayfur Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Hasan Şaş Metin Oktay Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Berlin Şehitlik Camisi yöneticileri bayram öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:24:05. #1.14#
title