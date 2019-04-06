Berlin İnternational University İş Gücünü Beyin Gücüne Dönüştürdü!

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 2012 yılında Bahçeşehir Kampüsü (BAU) olarak kurulan ve 2014 yılında Alman Bilim Kurumu tarafından tanınarak üniversite olarak akredite edilen Berlin International University yeni yerleşkesinde düzenlenen törenle açıldı. 7 bölümde tamamen İngilizce eğitim veren üniversitede çoğunluğu Almanya'dan 66 ülkeden 300 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yüzde 28'i Alman, yüzde 12'si Türk. Diğer öğrencilerin çoğunluğu da Avrupa ülkelerinden.

HEDEF: 3 YILDA BİN ÖĞRENCİ

Üniversitenin Genel Sekreteri Turgut Tülü, Almanya'da tamamen İngilizce ders veren tek üniversite olduklarını belirterek "Berlin İnternational bir Türk eğitim girişimcisinin kurduğu uluslararası bir üniversite. Türkiye ve yurtdışında 5 üniversitesi bulunuyor. Dil okulları var. Bu okullarda 170 bin öğrenci eğitim alıyor" dedi.

4 yıl gibi kısa bir süre içinde öğrenci sayısını 300'e çıkaran Berlin İnternational, çıtayı yükseltti. Üniversite Genel Sekreteri Turgut Tülü, "Seneye hedefimiz 400, 3-4 yıl içinde ise bin öğrenci" diyor.

DERSLERİN YÜZDE 70'İ UYGULAMALI

Tülü, üniversitenin uygulamalı bilim üniversitesi olmasının altını çizdi ve şu özellikleri vurguladı: "Burası uygulamalı bir bilimler üniversitesi. Teorik derslerin yanında dersler ağırlıklı olarak uygulamalı. Uygulamalı dersler için bir çok kurumla partnerlik anlaşmalarımız var. Üniversitede stüdyolarımız var. Stüdyo derslerinde sürekli projeler yapılıyor. Derslerin yüzde 70'i uygulamalı. Bizi diğer üniversitelerden farklı kılan tamamen İngilizce eğitim vermemizin yanında derslerin yüzde 70'inin uygulamalı dersler olması. İlk yıl ingilizce hazırlık yılı. Üniversiteyi bitirince, Almanya'da 18 ay oturma ve çalışma izni veriliyor. 18 ay içinde iş bulursa, burada çalışma hayatına devam ediyor. Öğrencilerimiz bir sömestir ABD veya Türkiye'de gidip okuyabilir. Aylık ücret 600 Euro, yıllık 7 bin 200 Euro."

TORUNLARDAN BEYİNGÜCÜ DESTEĞİ

Üniversitenin Berlin'de üniversiteler semti olarak bilinen Salzufer caddesi üzerindeki yerleşkesine taşınması töreninde konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Türkiye'den 55 yıl önce Almanya'ya işgücü göçü geldi. Şimdi biz onların torunları olarak kas gücümüzle değil, beyin gücümüzle katkı sunmaya geldik. Berlin İnternational University aynı zamanda Türkiye Almanya ilişkilerine de katkı sağlayacak" dedi. Yücel, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın da katıldığı törende üniversitenin Almanya'da tanınmasında ve eğitimde 5 yıldır destek olan Yeşiller Federal Meclis eski milletvekili Özcan Mutlu'ya da desteklerinden dolayı teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

TOPLAM YEDİ BÖLÜM VAR

Berlin'in en gözde üniversitelerinden Teknik Üniversi'tenin (TU) tam karşısında, Salzufer 6 numaralı adresteki Berlin İnternational Üniversitesi, uygulamalı bilimler üniversitesi. Üniversiteye giriş için Almanya'da Fachabitur ya da Abitur yapmış olmak, Türkiye'de ise üniversite giriş sınavında dengi üniversiteyi kazanmış olmak gerekiyor. Üniversite, mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinin yanında, ürün tasarımı, grafik tasarımı, İşletme, Uluslararası işletme ve çok yeni bir bölüm olarak dijital işletme dallarında eğitim veriyor. Mimarlık eğitimi 4 yıl, diğer dallar ise 3 yıl.