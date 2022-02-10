- Berlin Film Festivali başlıyor

BERLİN - Dünyanın önde gelen film festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 72.si sıkı korona virüs tedbirleri altında bugün başlıyor.

Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte dünyanın önde gelen film festivalleri arasında gösterilen ve "Berlinale" olarak bilinen Uluslararası Berlin Film Festivali, Almanya'da korona virüs vakalarındaki artışa rağmen bugün başlıyor. Festivalde 17 dünya prömiyeri dahil olmak üzere toplam 18 film, Altın Ayı Ödülü ve diğer ödüller için yarışacak. 10-20 Şubat arasında gerçekleştirilecek festivalde farklı kategorilerde 8 ödül verilecek. 15 farklı ülkeden filmlerin temsil edileceği festivalde açılışı Fransız yönetmen François Ozon imzalı "Peter von Kant" adlı film yapacak. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen festival partileri ve benzeri etkinlikler, bu yıl Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilmeyecek. Akşam düzenlenecek açılış etkinliğine ise 800 kişinin katılması bekleniyor.

Jüri basın toplantısı düzenledi

Bu yıl 72.si düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivalinde jüri üyeleri açılış töreni öncesi kamera karşısına geçti. Jüri başkanlığını ünlü ABD'li yönetmen M.Night Shyamalan üstlenirken, diğer jüri üyelerini ise Karim Ainouz (Brezilya-Cezayir film yönetmeni), Said Ben Said (Fransız-Tunuslu film yapımcısı), Anne Zohra Berrached, (Alman film yönetmeni), Tsitsi Dangarembga (Zimbabweli film yapımcısı), Ryüsuke Hamaguchi (Japon yönetmen) ve Connie Nielsen (Danimarka asıllı Amerikalı aktris) oluşturdu. Basın toplantısına katılan jüri üyelerinden Shyamalan, festivalde jüri başkanlığı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisini bekleyen filmlerden dolayı sabah çocuksu bir heyecanla uyandığını söyleyen Shyamalan, "11-12 yaşlarındayken sinema ile ilk Spielberg'in filmleriyle tanıştım" dedi. Shyamalan, gelen bir soru üzerine "Benim filmlerim çoğunlukla drama olarak başlar ve sonlara doğru gerilim ve korku filmine dönüşür. Film içerisinde çeşitliliği seviyorum" ifadelerini kullandı.

Japon yönetmen Ryüsuke Hamaguchi de yaptığı açıklamada Berlin Film Festivalinde jüri üyesi olmanın kendisini mutlu ettiğini ve özellikle Shyamalan'ın başkanlığını yaptığı bir jüride olmanın kendisini onurlandırdığını dile getirdi. Berlin Film Festivalin çok iyi hazırlanan uluslararası bir film festivali olduğuna değinen Hamaguchi, ayrıca filmlerin dünyayı değiştirebileceğine inandığını vurguladı.

Sıkı Covid-19 tedbirleri alındı

Diğer birçok büyük organizasyonun artan Covid-19 vakaları nedeniyle pandemi verileri nedeniyle iptal edilmesine rağmen Berlinale'nin gerçekleştirilecek olması Alman komuoyunda ve basında büyük tepki çekti. Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ise eleştirilere karşı Berlinale'yi savundu ve Bu salgının farklı kültürümüzü yok etmesine izin vermemeliyiz. Bu nedenle Berlinale'yi gerçekleştirmek önemli" ifadelerini kullandı.Artan vakalara rağmen düzenlenmesiyle yoğun eleştirilere maruz kalan festival, sıkı önlemlerle yapılacak. Festival boyunca 2G+ kuralı geçerli olacak. Bu kapsamda sadece 2 aşı yaptırmış olanlar veya Covid-19'u geçirerek iyileşmiş olanlar, negatif hızlı test sonucu göstererek filmleri takip edebilecek. Ayrıca salonlara girerken FFP2 maskesi takılması zorunlu olacak.

Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı filmi Altın Ayı için yarışacak

Berlin Film Festivalinde bu yıl Türkiye'den herhangi bir film yer almazken, Guantanamo kampında zorla tutulan Murat Kurnaz ve annesinin hikayesinin anlatıldığı "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı" adlı Alman yapımı film Altın Ayı için yarışacak. Almanya'da yaşayan genç yönetmen Cem Kaya'nın 1960'larda göç eden Türk işçilerin Almanya'da ürettikleri müzikleri ve hikayelerini anlatan "Aşk Mark Ölüm" adlı belgesel de 15-19 Şubat arası Panaroma bölümünde gösterilecek. Filmin dünya prömiyeri Berlin Film Festivali kapsamında yapılacak.

Festivalde bu yıl 69 farklı ülkeden toplam 256 film yer alacak, Altın Ayı ödülü 16 Şubat'ta sahibini bulacak. 17-20 Şubat tarihleri arasında ise sinemaseverler için bazı filmler tekrar gösterilecek.