Berlin'de mağaza ve market çalışanları greve gitti

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından olan VERDİ, Berlin-Brandenburg eyaletindeki toplam 219 bin mağaza ve market çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırması üzerine yaklaşık 300 çalışan, Berlin Büyükşehir Belediye binasının önünde bir araya geldi.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından olan VERDİ, Berlin-Brandenburg eyaletindeki toplam 219 bin mağaza ve market çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırması üzerine yaklaşık 300 çalışan, Berlin Büyükşehir Belediye binasının önünde bir araya geldi.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından biri olan VERDİ, ülkenin Berlin-Brandenburg eyaletindeki toplam 219 bin mağaza ve market çalışanlarını iş bırakma eylemine çağırdı. VERDİ'nin çağrısı üzerine bir araya gelen mağaza ve market çalışanlarının grev merkezi ise Berlin Büyükşehir Belediye binansın önü oldu. Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 300 çalışan, iş koşullarının daha iyi hale getirilmesi ve daha fazla ücret taleplerini yüksek sesle tekrar dile getirdi. Grevde, işverenlerden maaşlara yüzde 4,5 zam ve aylık 45 euro ek ücret talep eden VERDİ ise asgari saat ücretinin 12,5 euroya sabitlenmesi istedi.

"İşverenler pastadan pay vermek istemiyor"

Düzenlenen greve destek amaçlı katılım sağlayan Almanya Federal Parlamento Milletvekili Cansel Kızıltepe yaptığı konuşmada, kazancın paylaşılması gerektiğine dikkat çekerek, "Ben sizin yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Almanya'da korona virüs (Covid-19) salgını döneminde ekonominin, siyaset tarafından sürekli desteklendiğini hatırlatan Kızıltepe, "Biz bunu, iş alanlarını garanti altına almak için yaptık. Ödediğimiz kısa dönem çalışma paralarıyla da iş yerlerinin kaybedilmemesini sağladık. Hedefimiz pandemi döneminde olası iş kayıplarının önüne geçmekti. Yani sizin işverenleriniz ciddi yardımlar aldı ve pandemi döneminde de önemli kazançlar yaptılar. Ama pastadan sizlere pay vermek istemiyorlar. Bu kabul edilemez" dedi.

"Pandemide her şey pahalılaştı"

Greve katılan mağaza çalışanlarından Anya Sever yaptığı açıklamada, toplu sözleşme için toplandıklarını kaydetti. Toplu sözleşmelerin, maaşları belirlediğinin altını çizen Sever, "Ne kadar iyi maaş alırsak o kadar iyi yaşarız. Çok çalışıyoruz ama maaşımız yeterli gelmiyor. Pandemiden dolayı her şey çok pahalılaştı. İnsanlar kirayı nasıl ödesek, nasıl yaşasak diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Temmuz ayı sonunda Almanya'da, işveren ve işçi temsilcileri bir araya gelmiş, fakat taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı. İşverenler, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,4 zam teklif etmiş, fakat bu teklif sendika tarafından kabul görmemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı