Togg bünyesinde 2019 senesinden beri çalışan T10X ve T10F modellerinin geliştirilmesinde önemli katkıları olan Berkan Kaplan, sosyal medya aracılığı ile veda mesajı yayınladı. Berkan Kaplan Togg'dan neden ayrıldı? Berkan Kaplan kimdir?

BERKAN KAPLAN TOGG'DAN NEDEN AYRILDI?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Togg'da kuruluşundan bu zamana kadar tasarım süreçlerinde ekibe liderlik eden Berkan Kaplan ekipte kritik rol oynarken Kaplan'ın ayrılığı son dönemde yaşanan Togg için önemli bir ayrılık oldu.

"Berkan Kaplan'dan veda mesajı"

Berkan Kaplan'ın sosyal medyada yayınladığı veda mesajında, Togg ailesine veda ettiğini açıkladı. Kaplan, "2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen mefhumi tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık. Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F'nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak'a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım. Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi. Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle" ifadelerini yer verdi.

BERKAN KAPLAN KİMDİR?

Berkan Kaplan, özellikle endüstriyel tasarım alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'de tasarım dünyasında önemli bir yere sahip bir isimdir. Kariyerine mühendislik temelli başlayan Kaplan, zamanla tasarım dünyasına yönelmiş ve kullanıcı deneyimini merkeze alan projelere imza atmıştır.

Kaplan, farklı sektörlerde yerli ve yabancı birçok marka için ürün tasarımları gerçekleştirmiş, bu süreçte yenilikçi yaklaşımı ve estetik odaklı bakış açısıyla öne çıkmıştır.

2016 yılında tasarladığı ürünler uluslararası tasarım ödülleriyle taçlandırılmış, aynı yıl içinde kurduğu danışmanlık firması aracılığıyla Arçelik, Fakir, Arzum ve Hotpoint gibi markalara da hizmet sunmuştur.

2019 yılında ise Türkiye'nin en büyük otomotiv vizyonlarından biri olan Togg projesine dahil olmuştur.