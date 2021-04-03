Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu
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Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın mesajı, Instagram'dan sevgilisi olduğu öne sürülen Selin Yağcıoğlu tarafından yanlışlıkla ifşa edildi.

Her hafta izleyicileri derinden etkileyen bölümleri ile reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrolü Berk Atan'ın mesajı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sevgilisi olduğu iddia edilen ınfluencer Selin Yağcıoğlu'nun paylaşımı ile ifşa oldu.

"AŞKIM HİSLERİMİ ANLATIYORUM SANA"

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaştı. Kısa süre sonra yanlışlıkla paylaştığını fark eden Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırdı. Ancak takipçilerinin ekran görüntüsü almasından kurtulamadı.

Ekran görüntüsü sonrası Atan'ın mesajları magazin gündemine bomba gibi otururken, ikilin birbirlerini takip ettikleri de görüldü. Öte yandan ünlü isimlerinden aşk iddialarıyla ilgili de herhangi bir açıklama gelmedi.

Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu

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Damla Çelikli
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