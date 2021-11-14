Berk Atan'dan sevgilisi Selin Yağcıoğlu'na öpücük yağmuru

Ünlü oyuncu Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile barışmıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya fenomeni sevgilisi için doğum günü partisi düzenledi.

Arkadaşların katıldığı gecede çift, bir ara aşka geldi.

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu, pastayı üfleyeceği sırada sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

O anlar sosyal medyanın da gündemi oldu. Çift, kısa sürede hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.