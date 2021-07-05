Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu

Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı. Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Eser Yenenler, herkesi kahkahaya boğdu.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

ESER ŞAKALANDI

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini yine kahkahaya boğdu. Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" dedi.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Berfu Yenenler'in eşine hamilelik şakası yaptığı paylaşımı görenlerse kahkahalara boğuldu.