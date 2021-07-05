Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı. Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Eser Yenenler, herkesi kahkahaya boğdu.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

ESER ŞAKALANDI

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini yine kahkahaya boğdu. Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne? Gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" dedi.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Berfu Yenenler'in eşine hamilelik şakası yaptığı paylaşımı görenlerse kahkahalara boğuldu.

Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
Berfu Yenenler, göğüslerini küçük bulan takipçilerine tepki gösterdi: Küçük memelerimle çok mutluyum
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seray Kaya Sezen Aksu Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:33:57. #1.16#

title