Mart ayından bu yana Beren Saat'in bazı görüntülerinde karnının belirginleştiği yönündeki yorumlar, hamilelik söylentilerine zemin hazırladı. Peki, Beren Saat hamile mi?

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Beren Saat'in hamile olduğuna dair iddialar magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son aylarda sık sık göz önünde olan Saat'in, eşi Kenan Doğulu ile birlikte verdikleri son görüntüler sonrası ortaya atılan "Beren Saat hamile mi?" sorusu, hayranları ve magazin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte iddiaların kaynağı, çiftin açıklamaları ve tüm detaylar…

HAMİLELİK İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Mart ayından bu yana Beren Saat'in bazı görüntülerinde karnının belirginleştiği yönündeki yorumlar, hamilelik söylentilerine zemin hazırladı. Bazı magazin muhabirleri, ünlü oyuncunun bir davetten çıkarken çantasını göbeğinin önüne alarak kameralardan saklamaya çalıştığını iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise dedikoduları alevlendirdi.

Bu görüntüler üzerine birçok kişi, Saat'in yaklaşık 4 aylık hamile olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak iddiaların kaynağı yalnızca gözleme dayalıydı. Herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.

ÇİFTTEN NET YANIT: "HAMİLELİK HABERLERİ ASILSIZ"

Gelişmeler üzerine Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, magazin gündemindeki bu söylentilere bizzat yanıt verdi. Saat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllardır bu tarz haberler çıkıyor. Her dönem bir şekilde hamile olduğum yazılıyor. Ama bunların hiçbiri doğru değil."

Kenan Doğulu ise bu haberlerle eğlendiklerini ancak aile büyüklerinin ciddiye aldığını belirtti. Ünlü şarkıcı şöyle konuştu:

"Anneannem, babaannem, ailemizden birçok kişi bizi arayıp 'Hayırlı olsun' diyor. Açıklama yapmadığımız sürece kimse inanmasın."

Bu sözlerle çift, hamilelik iddialarının tamamen asılsız olduğunu ve herhangi bir bebek beklemediklerini açıkça ifade etmiş oldu.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

İddiaların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada Beren Saat hakkında pek çok paylaşım yapıldı. Özellikle Twitter ve Instagram gibi platformlarda "Beren Saat hamile mi?" etiketiyle binlerce yorum atıldı. Kimi kullanıcılar oyuncunun yeni bir anne olmasına sevindiklerini belirtirken, kimileri ise bu tür söylentilerin kişisel alan ihlali olduğunu savundu.

Bazı hayranlar ise doğrudan Kenan Doğulu'nun konserlerinde pankart açarak çiftten "müjdeli haber" beklentilerini dile getirdi. Ancak çiftin net açıklamaları bu söylentilerin önünü kesti.

BU İLK DEĞİL: BEREN SAAT HAKKINDAKİ DİĞER HAMİLELİK SÖYLENTİLERİ

Beren Saat daha önce de birkaç kez benzer haberlerle gündeme gelmişti. Özellikle 2020 ve 2022 yıllarında çıkan "hamile" haberleri de sonradan yalanlanmıştı. Her defasında Beren Saat, kariyerine odaklandığını ve özel hayatıyla ilgili gelişmelerin gizliliğine önem verdiğini dile getirmişti.

Dolayısıyla bu tarz haberlerin geçmişte de defalarca gündeme geldiği ve hepsinin asılsız çıktığı göz önünde bulundurulduğunda, son çıkan söylentilerin de doğruluk payının olmadığı net şekilde görülüyor.

GÖZLER YİNE ÇİFTİN ÜZERİNDE

Her ne kadar çift söylentileri yalanlamış olsa da, magazin dünyası bu tür haberleri yakından takip etmeye devam ediyor. Beren Saat'in katılacağı yeni projeler, katıldığı davetlerdeki tarzı ve görüntüleri yine basının odağında olacak gibi duruyor.

Ancak çiftin verdiği mesaj net: Bebek haberleriyle ilgili bir gelişme olduğunda bunu bizzat kendileri duyuracak.

SONUÇ: HAMİLELİK İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında özetlemek gerekirse:

• Beren Saat'in hamile olduğuna dair herhangi bir doğrulanmış bilgi yok.

• Çift, söylentilere açıkça yanıt verdi ve iddiaları yalanladı.

• Bu tür haberlerin geçmişte de defalarca çıktığı, ancak asılsız olduğu görüldü.

• Sosyal medya üzerinden yayılan dedikodular, yalnızca gözleme ve spekülasyona dayanıyor.

Bu nedenle, Beren Saat'in hamile olduğuna dair çıkan son haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir şekilde söylenebilir. Çiftin açıklamaları, konuya son noktayı koymuş durumda. Herhangi bir yeni gelişme olursa, bunu duyuracak olan yine Saat ve Doğulu çifti olacak.

UYKUDA KAFALARINA SIKTI

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

EMLAK İŞLERİNDEN DOLAYI BORCU VARDI İDDİASI

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.