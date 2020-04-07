Berat kandilinde nasıl dua edilmeli? Berat kandilinde hangi dualar edilir? Berat kandilinde okunacak dualar neler? Berat kandili duaları!
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Berat kandilinde nasıl dua edilmeli? Berat kandilinde hangi dualar edilir? Berat kandilinde okunacak dualar neler? Berat kandili duaları!

Berat Kandili duası, Berat Gecesi'nin iyi bir şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İlahi rahmetin bütün alemi kuşattığı, sevapların kat kat yazıldığı bu zaman dilimi, aynı zamanda duaların kabul olunduğu beş geceden biridir. Peygamber Efendimizden tavsiyeler ile Berat Kandili duası haberimizde bulabilirsiniz.

07.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:34
Berat kandilinde nasıl dua edilmeli? Berat kandilinde hangi dualar edilir? Berat kandilinde okunacak dualar neler? Berat kandili duaları!

Berat Kandili, Allah'ın rahmetini bol bol ihsan ettiği vakitlerden biridir. Peygamberimizin buyurduğu gibi Berat Gecesi, duaların geri çevrilmedi beş geceden biridir. Bu yüzden Berat Gecesi nasıl dua etmeli diyerek Berat Kandili duası aramaları yoğunlaşıyor. Hadis-i şerifler ışığında Berat Kandili edebileceğiniz duaları haberimizde topladık.

BERAT KANDİLİ DUASI

Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece; duaların kabül edildiği, Allahu Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretinin bol bol tecelli ettiği,ilahi rahmete nail olup affedileceklerinin müjdelendiği müstesna bir gecedir. Berat gecesi af dilemenin, arınmanın, elleri duaya açmanın, doğrudan doğruya Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin vaktidir. Bu gece ilk olarak, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şu duayı bolca etmeliyiz.

BERAT GECESİ EDİLECEK DUALAR

Berat Gecesi'nde edebileceğimiz bazı alimlerin şöyle bir duası vardır:

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır."

Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim. Bir başka Berat Kandili duası örneği şu şekildedir;

"Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların kar¬şılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sen¬sin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!"

"Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şa¬yet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım!" "Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayır¬lı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver."

"Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah diledi¬ğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39"

"İlahî! Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gece¬si en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin be¬la ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphe¬siz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âli¬ne, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Du¬alarımızı Habibin hürmetine kabul eyle! Kaynak: Berat Kandili'nde okunacak dualar ve anlamları nelerdir?

PEYGAMBERİMİZİN BERAT GECESİ İÇİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin."

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

2020 BERAT KANDİLİ DUALARI

"Rabbim! Sana ihtiyaçlarımı arz ediyorum ve Senden yükselten ve düşüren ve yaşatan ve öldüren isimlerin hürmetine, Seninle Hazret-i Muhammed (asm) arasındaki eşsiz muhabbet hürmetine, canlılara hareket veren bin bir ismin hürmetine, belâya uğrayanların imdada çağırdıkları isimlerin hürmetine, Nemrud'un ateşinden kurtardığın İbrahim Aleyhisselâm'ın zikrettiği isimlerin hürmetine, uğradığı amansız derdi giderdiğin Eyyüb Aleyhisselâm'ın zikrettiği isimlerin hürmetine, bildiğimiz bilmediğimiz Esma-i Hüsnân hürmetine istiyoruz ki: Bizi kulluğuna muvaffak kıl! Tövbemizi kabul buyur! İmanımızı sabit kıl! Bize merhamet eyle! Bizden ve Muhammed (asm) ümmetinden razı ol! Âmin…"

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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