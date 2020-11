Berat Albayrak istifa etti mi? Berat Albayrak istifası kabul oldu mu? Berat Albayrak neden istifa etti?

BERAT ALBAYRAK İSTİFA ETTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram sayfasında yayınlanan açıklamada, Albayrak'ın sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa ettiği belirtildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamıyor.

Bu durumdan yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulundu.

Bakan Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanmasının Albayrak'ın istifa kararında etkili olduğunu belirten Alçı, "Ağbal'ın çizgisi Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'a yakın bir çizgi" dedi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına konuk olan gazeteci Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı, "Beklenen bir karar değildi, şaşırtıcı bir gelişme. Berat Albayrak'ın böyle bir metin yazdığıyla ilgili tartışmalar vardı, ben teyit ettim, metin doğru, basın sözcüsünden teyit ettim. Berat beyin kendi kararı olduğu ve istifa metni yazdığını doğrulattım. Henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. %90 ihtimalle Cumhurbaşkanlığının bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI'NA NACİ AĞBAL'IN ATANMASI İSTİFA KARARINDA ETKİLİ"

Nagehan Alçı, Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanmasının Berat Albayrak'ın istifa kararında etkili olduğunu belirterek, "İkisi arasında ekonomiye bakışları çok farklı. Naci Ağbal'ın çizgisi Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'a yakın bir çizgi" diye konuştu.

BERAT ALBAYRAK İSTİFASI KABUL OLDU MU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan istifa açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Muş, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK GÖREVİNİ BIRAKTIĞINI AÇIKLAYAN BERAT ALBAYRAK'LA İLGİLİ RESMİ GAZETE'DE HERHANGİ BİR BİLGİ YER ALMADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 Pazartesi sayısında, istifaya ve Kabine değişikliğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal paylaşım sitesi Instagramı hesabından paylaştığı istifasının ardından gözler Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısına çevrildi.

Resmi kurumlardan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 tarihli sayısında da istifa ya da kabine değişikliğine dair bir bilgi yer almadı.