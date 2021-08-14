BERAAT ETTİĞİ CİNAYET YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da 2015'te hamal Şeref Alkan'ı (51) içkisinden izinsiz içtiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden Eyüp Alyakut (25), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

ADANA'da 2015'te hamal Şeref Alkan'ı (51) içkisinden izinsiz içtiği iddiasıyla aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden Eyüp Alyakut (25), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Polise teslim olan katil zanlısı Umutcan E. (21) ile cinayeti azmettirdiği iddia edilen Şeref Alkan'ın oğlu Eren Alkan (26) tutuklandı. Alkan'ın kardeşi Bayram Alkan (50) adli kontrolle serbest kaldı.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan Eyüp Alyakut, iddiaya göre 30 Ağustos 2015'te alkol alan hamal Şeref Alkan'ın yanına gitti. Alyakut, Alkan'ın içkisinden izinsiz içince aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen Alyakut, evine gidip aldığı av tüfeği ile Alkan'ın arkasından ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gizli tanık Sandal'ın ifadesi üzerine yakalanıp 8 Ocak 2016'da tutuklanan Eyüp Alyakut, yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. Eyüp Alyakut, bu kez 11 Ocak 2016'da bir süre arkadaşlık ettiği o dönem 16 yaşında olan S.C.'yi zorla kaçırmaya çalışınca yakalanıp tutuklandı. Alyakut, Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen S.C. davasında 'cebir ve şiddet kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçundan yargılandığı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki her duruşmada suçlamayı kabul etmeyen Alyakut, Şeref Alkan'ın kasten yaralama sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alyakut'un avukatı Ceyhun Bora Kahyalar'ın itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi'ne gönderildi. Mahkeme, 7 Ekim 2020'de sanığın cinayet suçunu işlediğinin sabit olmadığından oy birliği ile beraatine karar verip tahliye etti. Heyet, gerçek faillerin tespit edilmesi için de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

EVİNE DÖNDÜ

Serbest kalan Eyüp Alyakut, 12 Ağustos akşamı evine yürüdüğü sırada karşısından gelen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Alyakut, silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Alyakut, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Alyakut, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. Polis, Alyakut'un husumetlisi oldukları öne sürülen öldürülen Şeref Alkan'ın oğlu Eren Alkan ile kardeşi Bayram Alkan'ı gözaltına aldı. Bu sırada cinayeti kendisinin işlediğini ileri süren Umutcan E. ise olayda kullandığı silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

CİNAYETİ, İNTİKAM İÇİN AZMETTİRMİŞLER

Şerif Alkan'ın ailesinin, 6 yıl önce işlenen bu cinayet nedeniyle Alyakut ile ailesine husumet beslediği, Umutcan E.'nin ise cinayete azmettirildiği öne sürüldü. Emniyete götürülen katil zanlısı Umutcan E. ise Alyakut ile arasında alacak-verecek nedeniyle husumet olduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan E. ile Eren Alkan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bayram Alkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı