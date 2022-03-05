Beraat eden Rümeysa Aydın: Keşke böyle olmasaydı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de şiddet gördüğü eşi Murat Aydın'ı (30) tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada beraat eden Rümeysa Aydın, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Artık kadınların susmaması gerektiğini söyleyen Aydın, "Benim gibi susarsanız eğer sonunuz evlatlarınızdan ayrılmak da olabilir. Her gün kadın şiddetlerini, kadın ölümlerinin izliyoruz. Artık bunların durmasını canıgönülden istiyorum" dedi.

Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021 tarihinde Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanıp hakkında dava açılan Rümeysa Aydın, dün karar duruşmasına çıktı. Mahkeme, 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan ve meşru müdafaa nedeniyle suçu işlediğine kanaat getirdiği Aydın'ın beraatine karar verdi. Cezaevinden tahliye olan Aydın, çocuklarına kavuştu.

Sil Baştan Kadına Karşı Şiddet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ise "Rümeysa'nın da söylediği gibi şiddete maruz kalan kadınlar susmayın. Lütfen susmayın. Çünkü şiddet geldiği zaman bitmiyor. Artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.