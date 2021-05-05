Benzema kaç yaşında? Karim Benzema kimdir?

Fransız asıllı millî futbolcu olan Bezema, Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştı. Real Madrid takımında oynayan Karim Benzemanın kaç yaşında olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Benzema kaç yaşında? Karim Benzema kimdir? Başarlı futbolcunun hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransız asıllı millî futbolcu olan Bezema, Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştı. Real Madrid takımında oynayan Karim Benzemanın kaç yaşında olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Benzema kaç yaşında? Karim Benzema kimdir? Başarlı futbolcunun hayatına dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZEMA KAÇ YAŞINDA?

Karim Benzema 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.

KARİM BENZEMA KİMDİR?

Karim Mostafa Benzema 19 Aralık 1987 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde doğan Cezayir asıllı Fransız millî futbolcudur. Real Madrid takımında forma giymektedir.

Bron Terraillon

Futbola doğup büyüdüğü Lyon şehrinde bölgesel bir takım olan Bron Terraillon'da başlamıştır.

Olympique Lyonnais

1996 yılında şehrin en büyük takımlarından Lyon'un çatısı altında genç kulüp akademisine katılmıştır. İlk profesyonel maçına 2004-05 sezonunda çıkmıştır. Kulübüyle dört yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Fransa Ligue 1'in 2007-2008 sezonunda gol kralı olmuştur.

Real Madrid

2009 yılının Temmuz ayında 35 milyon avro karşılığında Real Madrid'a transfer olmuştur. Bu takımda çıktığı 58 maçta 18 gole imza atan futbolcu, ayrıca 8 Aralık 2010 tarihinde Santiago Bernabéu Stadyumu'unda ki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Auxerre'i karşı 4-0 yenerken, attığı 3 golle yıldızlaşmıştır.

Millî takım kariyeri

Genç Takımlar

Cezayir asıllı olmasına rağmen doğduğu ülkenin takımı olan Fransa'yı seçmiştir. Benzema, Fransa U-17, Fransa U-18, Fransa U-19, Fransa U21 olmak üzere alt kategorilerde de Fransa millî takım formasını terletmiş ve 2007 yılından itibaren de Fransa A millî takıma seçilmiştir.

Fransa A millî takım

İlk kez 2007 yılında forma giymeye başladığı Fransa A millî takımı ile 2008 ile 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2007-2015 yılları arasında, Fransa millî takım formasıyla 77 maçta 25 gol atmıştır. Tüm kategorilerde ise toplamda 112 kez Fransa millî takım forması giyip bu maçlarda 45 gol atmayı başarmıştır.

Başarıları





Ligue 1: 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08

Coupe de France: 2007-08

Trophée des champions: 2006, 2007

La Liga: 2011-12

Copa del Rey: 2011, 2014

Supercopa de España: 2012

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2014,2016

UEFA Süper Kupası: 2014

Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2004

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