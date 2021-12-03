Benzediği kişiyi öldürüp, aracını satan sanığın 50 yıl hapsi istendi

KARATAŞ, ADANA (DHA) - ANTALYA'da giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ı (24), otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile birlikte öldüren Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'in (29) yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme' suçundan 30 yıl, 'yağma' suçundan 15 yıl ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da, giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

Duruşma, sanığın tutukluluğuna devam kararı verilerek karar için ertelendi.