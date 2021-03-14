Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil teyzesinin kocasıymış

Muğla'nın Milas ilçesinde evinde kalbine ateş edilerek öldürülen Bensu Narlı cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Genç kızı öldüren Serhat Kantaş'ın teyzesinin kocası olduğu ve Narlı'yı yıllardır taciz ettiği aktarıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bodrum Eğitim Sen Sözcüsü ve öğretmen Yüksel Okyay, "Katil hakkında Milas adliyesinde başka kadın ve kızlara yönelik cinsel istismar taciz ve tehdit davaları olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

Olay geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. Serhat Kantaş, Narlı'nın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine giderek özür dileme bahanesiyle kapıyı açtırdı. Genç kız kapıyı açtıktan sonra içeri giren Kantaş, Narlı'yı kalbinden vurarak öldürdü. Kantaş'ın, Narlı'nın eski sevgilisi olduğu iddia edilirken, cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.

GENÇ KIZ DÜN AKŞAM TOPRAĞA VERİLDİ

Bensu Narlı dün akşam saatlerinde Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verilirken Serhat Kantaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

"BU ŞAHIS TEYZESİNİN KOCASIYMIŞ, BENSU'YU DEFALARCA TACİZ ETMİŞ"

Cenaze törenine katılan Bodrum Eğitim Sen Sözcüsü ve öğretmen Yüksel Okyay yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yanıyor. Bensu kızımız göz göre göre öldürüldü. Bu şahıs teyzesinin kocasıymış, yani akraba, Bensu'yu defalarca taciz ve tehdit etmiş. Ayrıca katil hakkında Milas adliyesinde başka kadın ve kızlara yönelik cinsel istismar taciz ve tehdit davaları olduğu ortaya çıktı. Hatta bu davalara bakan Muğla Barosu'na kayıtlı kadın avukatları da tehdit ettiğini öğrendik. Bu şahıs bu cinayeti işlemeden önlem alınabilir, Bensu bugün yaşıyor olabilirdi" diye konuştu.

"GENÇ BİR FİDANIMIZ SOLDU"

Sözcü'nün haberine göre Okyay, doğum gününden 6 gün önce öldürülen Bensu Narlı için 18 Mart 2021 Perşembe günü Güllük Atatürk Meydanı'nda anma töreni düzenleyeceklerini belirtti ve "Bensu'nun ailesi, yakınları, kadın örgütleri ve STK'lar hep birlikte orada olacağız. Bensu doğum gününden bir hafta önce öldürüldü. Genç bir fidanımız soldu. Yeter artık savunmasız kızlarımıza kadınlarımıza yönelik bu şiddetin durdurulması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

ANNE 2 AY İÇİNDE 2 EVLAT ACISI YAŞADI

Bu arada anne Sevilay Uzun'un iki ay içerisinde iki evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Uzun'un ilk eşinden olan oğlu Alican Uzun'unda ocak ayında trafik kazasında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.