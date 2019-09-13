Benim Tatlı Yalanım 14. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 13. bölüm izle

13.09.2019 10:05

Benim Tatlı Yalanım 13. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yeni bölümde diziye dahil olan Kayra'nın annesi ise işleri karıştırdı. Dizinin takipçileri Aylin kim merak ediyor. Boşanma evresinde Suna ve Nejat'ın hayatı akıl almaz boyutlara gelecektir. Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle…

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM FULL İZLE…

14. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Star TV'nin sevilen yapımlarından Benim Tatlı Yalanım, Perşembe akşamı heyecanlı bölümle ekranlara geldi. 13. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler, 14. bölüm fragmanını araştırıyor. Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir... Nejat, Suna'nın Tolga'nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemez ve Suna'ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat'a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kötü sürpriz sonrası Nejat değişmiş ve tanımaz hale gelmiştir, artık Kayra'ya yüklenmeye başlamıştır. Suna, Serkan ve Hayri, Nejat'ın tekrara eski haline dönebilmesi için kafa kafaya verirler. Suna, Nejat'ı bir an bile yalnız bırakmaz.

Suna sayesinde artık Nejat kararını vermiştir ve Aylin'den boşanacaktır. Ancak gece Hayri ile konuşmalarına şahit olan Kayra, annesi ve babasının boşanacağını duymuş, üzüntüden harap olmuştur. Ertesi sabah gizlice Suna'nın arabasına binen Kayra, Şevket'e kötü bir sürpriz yapacaktır.