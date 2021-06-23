'Benim gördüğüm' grafik tasarımı sergisi Beyoğlu'nda açıldı
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'Benim gördüğüm' grafik tasarımı sergisi Beyoğlu'nda açıldı

'Benim gördüğüm' grafik tasarımı sergisi Beyoğlu'nda açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, Beyoğlu'nun ve İstanbul'un simge yapılarını hayal gücü ile birleştirerek foto-manipülasyon tekniğiyle tasvir etti.

Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, Beyoğlu'nun ve İstanbul'un simge yapılarını hayal gücü ile birleştirerek foto-manipülasyon tekniğiyle tasvir etti. İstiklal Sergi açılışına konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Dün Kocaeli'de saldırıya uğrayan muhabir Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından açılan sergide Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, Beyoğlu'nun ve İstanbul'un simge yapılarını hayal gücü ile birleştirerek foto-manipülasyon tekniğiyle tasvir etti. Beyoğlu'nun Simgesi Galata Kulesi'nden İstanbul'un simgesi Ayasofya-i Kebir Camii'ne kadar birçok tarihi eserin yer aldığı çalışma 'Benim Gördüğüm' Grafik Tasarımı Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstiklal Caddesinde sergi açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı. Açılışın ardından konuşan Başkan Yıldız, Dün Kocaeli'de saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldız ve yanındaki heyetle birlikte sergi alanı gezip, resimleri tek tek inceledi. Ardından İstiklal Caddesinde gezen yerli ve yabancı turistler ise sergide bulunan resimler inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vatandaşlar sergiyi 29 Haziran Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

"Saldırıya uğrayan muhabir Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun diliyorum"

Sergi açılışına konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız " Yasin Yaman 'Benim gördüğüm' adlı sergisini İstanbulluların ziyaretine açmış olduk. Dün Kocaeli'de saldırıya uğrayan muhabir Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun diliyorum. Bu tür olayları şiddetle kınıyoruz. Tasarımcı olan Yasin Yaman bu dijital çağda fantastik bir çağda İstanbul'un tarihini anlatan çok sevdiğimiz ilişkisini kurmak suretiyle İstanbul daha çok sevdiren bir çalışma olmuş. Galata Kulesini bir hayvanla olan ilişkisini balıkla olan ilişkisi Yasin onu çok güzel kompozisyon etmiş. Çok öğretici hayal gücünün sınırlarının nereye kadar göstermesi bakımından önemli. Dijital çağda dijital sanat foto-manipülasyon tekniğiyle fantastik bir tarzda bu çalışmanın yapılmış olması İstanbul'u Beyoğlu'nu ve İstiklal Caddesini anlatmış olması İstiklal Caddesini balıkla fille nostaljik tramvay ilişkisi hayvan sevgisini İstanbul sanatı ve mimarisi ile uyumlu olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Grafik tasarımcı Yasin Yaman " Başkanız bana çok destek oldu. Fiziksel olarak benim tasarımlarım benim hayal gücüm insanlarla buluşmuş oldu. Başkanımız sanat ve sanatçıya destek olan birisi. İstanbul'u nasıl görmüşsem onu anlatmaya çalıştım" dedi. - İSTANBUL

'Benim gördüğüm' grafik tasarımı sergisi Beyoğlu'nda açıldı
'Benim gördüğüm' grafik tasarımı sergisi Beyoğlu'nda açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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