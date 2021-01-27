Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 27 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Benim Adım Melek son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Benim Adım Melek var mı? İşte ayrıntılar...

Benim Adım Melek kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Benim Adım Melek var mı? Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Benim Adım Melek 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak.

Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil, Alpay'ın ailesiyle ilgili bir bedel ödemesini istemesi üzerine sinirlenir. Cumali ve Seyit Ali'yi yüzüklerle gören Melek mahcup ve mutlu olur. Ömer'in bir şeyler hatırlaması üzerine heyecanlanan Defne ona kurtardığı kişinin neden dedesini çağrıştırdığını açıklar. Defne'nin Ömerlerle olduğunu öğrenen Zümrüt duruma el atmaya çalışır, Ömer için farklı bir gelecek hayali olan Zümrüt başarılı olabilecek midir?

Kadriye dükkan hazırlıklarına başlamıştır ancak Mahmut bu durumdan hoşnutsuzdur. Ömer hiçbir şey hatırlamasa da, Defne'ye karşı bir şeyler hissetmektedir. Ömer ve Gülşad bir plan yaparlar. Ancak Zümrüt'ün elinin değmesiyle işler karışır. Defne, Gülşad'a neden ve nasıl bir tepki verecektir? Kadriye dükkan hazırlıklarını bitirmişken, açılışa ne engel olacaktır? Nakilden sonra her şey yoluna girer diye düşünülürken, hiç umulmadık bir sorun Melek'i beklemektedir.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

