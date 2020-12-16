Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Dram türündeki Benim Adım Melek dizisi Gaziantep'te çekilmektedir. Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Benim Adım Melek 44. bölüm ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

Üs Yapım imzalı, ilk bölümü 25 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek son bölüm özeti!

BENİM ADIM MELEK 44. YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 44. yeni bölümü 16 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne Ömer'in hiçbir şeyi hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken, Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamaktadır…

Suçu üstlenen Halil ve Mirza, Kenan'ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek midir?

Kollarında bayılan Funda'yı hastaneye götüren Melek neyi öğrenecektir?

Seyran'ın geçmiş hayatından yankılar yaşayan Mithat, Seyran ve Banu arasında kendini nasıl bir dengede bulacaktır? Mithat Seyran'a yardımcı olması için bir kalfadan bahseder.

Aslı'nın babası kızını götürmek için Antep'e gelir. Babası Aslı'yı bulabilecek midir?

Locada olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza'ya yöneltmiştir. Kimileri locanın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünür. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasındadır. Seyit Ali zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken dükkanı oğullarına emanet eder.

Melek'in söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda'ya çıkışır. Aslı'nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem bahisçilerden yakasını kurtarabilecek midir? Defne Ömer'e ulaşmaya çalışır, onun bu çabaları Ömer'de neye sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM (44. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu'ya olan tavırları sebebiyle Mithat'a kırgındır... Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı'nın babası onun Antep'te olduğunu öğrenmiştir. Funda Aslı'yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü'yü riske atmıştır. Kenan Alpay'ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı'nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.

BENİM ADIM MELEK 43. BÖLÜM İZLE...