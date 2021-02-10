Benim Adım Melek canlı izle! TRT 1 Benim Adım Melek 52. yeni bölüm canlı izle! Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

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BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 10 Şubat Çarşamba 52. bölümü ile ekranlara geldi. Benim Adım Melek 53. bölüm fragmanı yayınlandı!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadağlar konağında Melek, oğlu Seyitali'nin doğum günü için herkesi davet eder. Tüm aile toplanır. Seyitali'nin doğum günü organizasyonu Halil ve Alpay arasındaki gerilimi gittikçe tırmandırır. Bu gerginlik Kerem'e de sıçrar. Kenan, Alpay'ın çevirdiği dolapları anlamaya başlar. Alpay'a engel olmaya çalışacaktır. Kendince çözüm yolları arar.

Zümrüt konakta Ömer ve Defne'ye rahat vermez. Ama Vildan artık Zümrüt'e dişini göstermeye başlar. Zümrüt bu durumdan rahatsızdır. Kayınvalideler karşı karşıya gelir. Defne artık taraf seçmek zorundadır. Melek de artık Halil'in ondan bir şeyler gizlediğini sezer. Cumali oğlunu kara kara düşündüren ve onu evlenmekten alıkoyan sebebin peşini bırakmaz. Cumali, oğlunun ve kendisinin başındaki derdi öğrenebilecek mi? Konak ve han Alpay'ın mı olacak?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan