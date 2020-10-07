Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

07.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:23
Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başladı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm canlı izle! Benim Adım Melek konusu nedir?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 34. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 7 Ekim Çarşamba 34. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 35. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali'nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir? Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan'ın onu ele vermesinden korkmaktadır. Kendi intikamları söz konusu olunca burun buruna gelen iki arkadaşı bundan sonra ne beklemektedir? Her konuda Melek'e destek olan Halil'e Melek bu zor zamanlarda destek olabilecek midir? Alpay yangının kebapçıdan çıkmış olabileceğini söyleyince Seyit Ali ve Mahmut gerilir. Han elbirliğiyle eski haline döndürülmeye çalışırken hangi engeller han esnafını beklemektedir?

Mithat'ın ailesine yaptığı bir iyilik onları büyük bir sorundan kurtaracaktır. Seyran ise Mithat'ın ailesine karşı olan tavrına üzülmekte, bir çözüm düşünmektedir. Kenan kamera görüntülerini polise verince kaçmayı planlayan Alpay başarılı olacak mıdır? Mithatlarda tatlı bir telaş vardır. Seyran'ın davetine davet edilenler icabet edecek midir? Melek ve Seyit Ali kendilerini hangi sorunun ağırlığı altında bulacaklardır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 34. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan

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