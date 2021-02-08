Beni bırakma Tarık diziden ayrılıyor mu?

Hafta içi her gün ekrana gelen ve iyi bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Beni Bırakma" dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde, şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Beni bırakma Tarık diziden ayrılıyor mu?

Hafta içi her gün saat 14.00'da ekrana gelen ve başlıca rolleriniEmrah Akduman, Esengül Aypek, Hazal Eylül Çelik, Fatih Gühan, Şebnem Gürsoy, Gökberk Yıldırım, Eda Nur Gülbudak, Özlem Boyacı ve Okan Şenozan gibi isimlerin paylaştığı "Beni Bırakma" dizisinde, şoke eden bir veda yaşandı.

BENİ BIRAKMA TARIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çekimleri 4 sezondur Ankara'da devam eden dizide ilk bölümünden bu yana rol alan başarılı oyuncu Emrah Akduman, dizinin 542.bölümünde ekibe veda etti.

Emrah Akduman, veda mesajı paylaştı

Sosyal medya hesabından izleyiciye bir veda notu yayınlayan Akduman, 2018 Ocak ayından bu yana izleyici sayesinde büyüdüklerini, güç aldıklarını ve çoğaldıklarını belirtti. Tüm dizi ekibine ve izleyiciye teşekkür eden Akduman, Ankara şehrine de veda etti.

Dizinin başından bu yana Akduman'ın partnerlerinden başarılı oyuncu Esengül Aypek de, Emrah Akduman için bir veda mesajı yayınladı. Üç buçuk yılda güzel büyüdüklerini ve birbirlerini çok iyi anlayan kardeş ve yoldaş olduklarını söyleyen Aypek, Akduman'ın ömür boyu dostu olarak kalacağını belirtti.

Akduman'ın ardından dizinin bundan sonra hangi oyuncu ile yoluna devam edeceği ise, belirsizliğini koruyor.