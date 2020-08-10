'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı - 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı Anafartalar Zaferinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı.

- 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı ÇANAKKALE - Anafartalar Zaferinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı. Birinci Dünya Savaşında, Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı hedefleyen düşman kuvvetlerinin umutlarının son bulduğu 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 105'inci yıl dönümü Conkbayırı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törenin ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde saat 11.30'da 'Ben Binbaşı Ali Faik Bey' sergisi açıldı. Sergi öncesi Şehit Binbaşı Ali Faik Bey Belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Belgeselin ardından Şehit Ali Faik Bey'in kişisel eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Sergi açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Cem Edip Avcı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Kaynak: İHA