Belirsizlik sona erdi, Çinili Cami 2023'te tekrar ibadete açılacak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bilim adamlarının şehrin sembollerinden Çinili Camii'nin 'güçlendirilmesi' yönündeki raporunun ardından başlatılan proje çalışmaları tamamlandı. Caminin 2023 yılının Mart ayında tekrar ibadete açılması öngörülüyor.

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun 1972'de yaptırdığı Çinili Cami'de yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.

Vali Ali Çelik, Çinili Cami'nin mevcut halinin korunarak Kütahya'ya yeniden kazandırılmasının bilimsel raporlarla ispatlanmasıyla birlikte hazırlanan projelerde uygulama aşamasına gelindiğini, 2023 yılının Mart ayında yeniden hizmete açılacağını açıkladı.

ODTÜ'lü bilim insanların yer aldığı ikinci bir bilim kurulunun kurulmasıyla Çinili Cami için yeni bir süreç başladığını aktaran Vali Çelik, "İlk bilim kurulu zemindeki kayma ve oturmalardan dolayı, taşıyıcılarda oynamalardan yani kadınlar bölümünün yapımında temel akslarında yapılan oynamaların binanın statiğinde sıkıntılar meydana getirdiği ve bu haliyle korunmanın mümkün olmadığı raporları bizi tereddütte düşürmüştü. Sonrasında ODTÜ'lü uzmanlardan oluşan ikinci bir bilim kurulu oluşturuldu ve çalışma yaptı. Camimizin yıkılmadan yapılacağı bilimsel raporlarla ispatlanarak, yıkım engellendi. Şehrin tüm dinamikleriyle enerjimizi camimiz için harcayacak, 2023 yılının Mart ayında inşallah hizmete sunacağız" dedi.

Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dr. Mahmud Sami Güven; cami güçlendirme ve restorasyon projeleri, cami minaresi güçlendirme, taşıma ve restorasyon projeleri, çevre istinat duvarı, zemin ve çevre tanzim projeleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ile ilgililer katıldı. - KÜTAHYA