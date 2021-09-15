BELEDİYEMİZ BOCCE ZAFER KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU 15 2021, 10: 33 - Haberler
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BELEDİYEMİZ BOCCE ZAFER KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU 15 2021, 10: 33

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BELEDİYEMİZ BOCCE ZAFER KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU 15 2021, 10: 33

Belediyemiz tarafından 4 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde yer alan Bocce Zafer Kupası sona erdi.

Belediyemiz tarafından 4 Eylül Kurtuluş Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinlikleri içerisinde yer alan Bocce Zafer Kupası sona erdi.

4 Eylül Mahallesi toprak sahada yapılan turnuvaya 8 takım ve 16 sporcu katıldı. Turnuvaya Tbbdf ( Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu) İl Temsilcisi İsmail Torunlar ve 35 yaş üstü spor severler katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada Sevgi Taner, Özlem Torunlar ve Hikmet Buyan hakemlik yaptı. Bocce severlerin ilgi ile izlediği turnuvada 5 maçı galibiyetle tamamlayarak namağlup şampiyon olan Yasemin Demir ve Pelin Zorba olurken 2. 'liği Hikmet Buyan ve Şenol Baş, 3. 'lüğü ise Yasin Deniz ve Metin Çabar elde etti.

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4 Eylül Mahallesi toprak sahada yapılan turnuvaya 8 takım ve 16 sporcu katıldı. Turnuvaya TBBDF (Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu) İl Temsilcisi İsmail Torunlar ve 35 yaş üstü spor severler katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada Sevgi Taner, Özlem Torunlar ve Hikmet Buyan hakemlik yaptı. Bocce severlerin ilgi ile izlediği turnuvada 5 maçı galibiyetle tamamlayarak namağlup şampiyon olan Yasemin Demir ve Pelin Zorba olurken 2. 'liği Hikmet Buyan ve Şenol Baş, 3. 'lüğü ise Yasin Deniz ve Metin Çabar elde etti.

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Haber: BELEDİYEMİZ BOCCE ZAFER KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU 15 2021, 10: 33 - Haberler
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