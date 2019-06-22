Belediyelerdeki işten çıkarmaları protesto etmek için yürüyorlar

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası, Çanakkale Bayramiç ilçesinin de aralarında bulunduğu binlerce işçinin işten çıkarılmalarını protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya 'Emek ve Adalet' yürüyüşü düzenliyor. Yürüyüş, bugün CHP Genel Merkezi önünde son bulacak.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılımı ile Bolu'dan Ankara'ya 196 kilometrelik yürüyüşü tamamlamak üzere olduklarını vurgulayan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, "Yürüyüşümüz CHP Genel Merkezi önünde yapacağımız basın açıklaması ile tamamlanacak. Hizmet-İş Sendikası olarak son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya emek ve adalet yürüyüşü düzenliyoruz" dedi.

"Neden yapılan zulme kayıtsız kalıyorsunuz?"

Yılmaz, önceki gün yerel bir gazetede CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın bir haberini okuduğunu ve şaşkınlıklar içinde kaldığını belirterek, "CHP belediyeleri tarafından yüzlerce kişi ekmeğinden ve aşından olurken ve bunun da örneği Bayramiç Belediyesi iken hiç tepkisini göstermeyen vekilimizi buradan haksızlığın, hukuksuzluğun baskının ve zulmün son bulması için Bayramiç'e davet ediyorum. Neden Bayramiç'te yapılan bu zulme ses çıkartmıyorsunuz vekilim? 'Martın sonu bahar' ve 'derman belediyeciliği' sloganlarıyla seçime giren ve seçimi kazanan partinizin belediye başkanı olan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'a yaptığının emeğe, adalete vurulmuş bir kara leke olduğunu niçin anlatmıyorsunuz ve susuyorsunuz? Biga Belediyesinde bir işçi bile işten çıkartılmamış iken feryat figan beyanat verip Bayramiç Belediyesindeki işçilerin feryatlarına niçin kulağınızı tıkıyorsunuz? Umurbey Belediyesinde 2 aydan beri maaşlarını alamayan emekçilerin sorunlarını neden çözmüyorsunuz? Çardak Belediyesinde işten çıkarılan 4 emekçi arkadaşımızın ve yapılan zulümlerin neden hesabını sormuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA