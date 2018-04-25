Belediyeden Eğitime Destek

Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sınava il merkezinden yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Kongre Anadolu Lisesinde sınava giren öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Öğrencilerin streslerini azaltmak için belediye ile böyle bir proje yürüttüklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, "Bildiğiniz gibi 30 Haziran'da üniversite sınavı yapılacak. Bu kapsamda Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü olarak belediyemizle iş birliği halinde çocuklarımızın sınava daha iyi hazırlanabilmeleri ve üzerlerindeki baskı ve stresi atabilmeleri için deneme sınavları yapıyoruz. Temel yeterlilik sınavı olarak dün ilk oturum gerçekleştirildi. Bugün de alan yeterlilik testi yapılıyor. Bu sınavlarla birlikte çocuklarımızın kendilerini test etmeleri sağlanmış olacak. Bu öğrencilerimizin deneme sınavı sonuçlarına göre eksikliklerini tespit edip sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için yapılmış bir uygulamadır." dedi.



Sınavın öğrencilere yapılacak sınav öncesi güzel bir tecrübe olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversite sınavına girerken kendilerini baskı altında hissettiklerinden dolayı çok başarılı olmalarına rağmen istedikleri neticeyi alamayan çok sayıda öğrencimiz olmuştur. Bu aslında o heyecanı yatıştıracak, öğrencimizin üzerindeki baskıyı azaltacak bir hazırlık, antrenman olacak. İnanıyorum ki onlara çok büyük katkı sağlayacaktır. Biz, şunun bilincindeyiz, bugünün gençleri yarının yöneticileri olacak. İnşallah teslim aldıkları bayrağı daha yukarılara taşıyacaklar. Ne kadar donanımlı, hazırlıklı olurlarsa bu sadece kendileri için değil, ülkemiz için de son derece önemli. Bu son hazırlık sınavı inşallah öğrencilerimizin başarısına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyor, bu çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."