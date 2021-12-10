Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı

Seyhan Belediyesi, 22 Aralık 2017'de encümen kararıyla, Zeytinli Mahallesi'nin Adana- Tarsus kara yoluna bağlantısı 100 metre olan giriş yolunu, sağ ve sol kısmındaki arsanın sahibi olan özel şirkete satıldı. 4 yıl boyunca mahallelinin yolu kullanmasına izin veren şirket, geçen ekim ayında arsaya, arıtma tesisi inşaatı başlatıp mahalle yoluna moloz döktü. Mahalleli ise yolun kapanmasıyla 4 kilometre ilerideki başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

Toplu taşıma araçlarının da mahalleye girmediğini anlatan Hülya Albayrak ise, "Dolmuş ve belediye otobüsleri yol kapalı olduğu için mahalleye girmiyor. Çok mağdur durumdayız. Öğrencilerimiz okula giderken zorlanıyor" dedi.