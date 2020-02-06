Belediye spor hazırlık maçında galip
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Belediye spor hazırlık maçında galip

Nevşehir Belediye Spor, hafta sonu oynayacağı Yozgatspor maçı öncesinde Kapadokya Göremespor ile bir hazırlık maçı oynadı. Kırmızı beyazlı ekip rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

06.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:09
Belediye spor hazırlık maçında galip

Belediye 'un Tesislerinde oynanan hazırlık karşılaşmasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye ile BAL Ligi Temsilcisi Göremespor karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, müsabakada maçı öncesinde oyuncularının son durumunu yakından görme fırsatı buldu.

Maçta Nevşehir Belediye Spor'un golleriniOnur Ural (2), Emre Gemici, Tugay, Yasin ve Alper kaydetti.

Kaynak: Bültenler
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