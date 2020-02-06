Belediye spor hazırlık maçında galip
Nevşehir Belediye Spor, hafta sonu oynayacağı Yozgatspor maçı öncesinde Kapadokya Göremespor ile bir hazırlık maçı oynadı. Kırmızı beyazlı ekip rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Nevşehir Belediye Spor'un Nar Tesislerinde oynanan hazırlık karşılaşmasında TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor ile BAL Ligi Temsilcisi Kapadokya Göremespor karşı karşıya geldi.
Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, müsabakada Yozgatspor maçı öncesinde oyuncularının son durumunu yakından görme fırsatı buldu.
Maçta Nevşehir Belediye Spor'un golleriniOnur Ural (2), Emre Gemici, Tugay, Yasin ve Alper kaydetti.