Belediye personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı Bartın'da faturalarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan belediye muhasebe personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da faturalarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan belediye muhasebe personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın Belediyesi muhasebe servisinde elektrik faturalarında oynamalar tespit edildi. Tespitin ardından durum Belediye Başkanı Cemal Akın'a bildirildi. Akın, bunun üzerine bir yazı ile durumu Bartın Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bartın Belediyesi muhasebe servisinde 20 yıldan bu yana çalışan B.Y. isimli şahıs Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durumu öğrenir öğrenmez çalışanın iş akdini fesh ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, olayın ardından bizzat kendilerinin imzaladığı evrakla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi. - BARTIN

Kaynak: İHA