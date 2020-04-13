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Halil İbrahim Aşgın, Melik Gazi, Melikgazi, Çorum, Güncel

Belediye Melikgazi türbesini restore edecek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahabey Çamlığı üstündeki Melikgazi Mevkiinde bulanan Melikgazi Türbesini ziyaret etti.

13.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:25
Belediye Melikgazi türbesini restore edecek

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahabey Çamlığı üstündeki Melikgazi Mevkiinde bulanan Melikgazi Türbesini ziyaret etti. Aşgın, türbenin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için talimat verdi.

Melik Gazi'nin Çorum'da medfun önemli değerlerden olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böylesine önemli değerlerin hatıralarına sahip çıktıklarını ifade etti.

Başkan Aşgın, "Bu şehir sahabeler şehri, evliyalar şehri. Bizim de Çorum Belediyesi olarak bu şahsiyetlerin hatıralarına en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Melik Gazi Türbesinin bulunduğu yerde restorasyon çalışmalarının başlatılması için arkadaşlarımıza talimat verdim. Ziyaret amacına uygun bir şekilde restore ettikten sonra türbenin çevre düzenlemesini de yapacağız. Ziyarete gelen hemşehrilerimiz daha nezih bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilecek" dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, temizliği herkes tarafından takdirle karşılanan bir şehir olduklarını vurgulayarak böyle önemli bir zatın kabrinin bulunduğu yerin de huzur veren, temiz ve düzenli bir yer olması arzusunda olduklarını söyledi.

Başkan Aşgın'a Melik Gazi Türbesini inceleme esnasında Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım da eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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