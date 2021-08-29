Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
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Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Belediye başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de bazı belediye başkanları ile siyasi parti il başkanları, yayımladıkları mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Mersin'de bazı belediye başkanları ile siyasi parti il başkanları, yayımladıkları mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk'ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu'nun işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, "Eşine rastlanmayacak bir mücadele örneği vermiş olan milletimiz, içinde olduğu yokluk ve yoksulluk döneminde dahi hiçbir ülkenin boyunduruğu ve esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde yakın coğrafyamızdaki gelişmeler de dikkate alındığında, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda cephede, ardından çağdaşlaşma yolunda ulusumuzun vermiş olduğu mücadeleler, hiç akıllardan çıkarılmaması gereken tarihi derslerle doludur" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zaferin, aziz ve şanlı Türk milletinin eşsiz destanlarından biri olarak tarihe yazıldığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında büyük önemi olan Büyük Zaferin ardında, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yüce milletimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği eşsiz kahramanlıkla, vatanımızı ve milletimizi yok etmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik ruhuyla bu büyük zaferi kazanmış, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında, 30 Ağustos'un, tarih sayfalarına gömülmek istenilen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, özgürlüğünün ve bağımsızlığının boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya haykırdığı gün olduğu ifade ederek, şöyle dedi; "30 Ağustos, 'ya istiklal ya izmihlal' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Milletimizin başarılarla dolu kutlu yürüyüşünde en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir heyecan coşku ve gururla kutlayacağız. Bu destan; Türk milletinin bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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