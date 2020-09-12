Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın konuştu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın 5 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini öne süren kadın, "5 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüm. Ellerindeki videoları 20 yaşındaki oğluma gönderirler diye bu zamana kadar sustum" dedi.

Didim son günlerde CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın 5 yıl önce kendisinden iş isteyen S. adlı kadını 2 ay boyunca tehdit ederek cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ile çalkalanıyor.

Belediye başkanının kesin bir dille reddettiği tecavüz iddiasıyla ilgili Hürriyet'e gazetesine açıklamalarda bulunan kadın, olayı şöyle anlattı:

"Kocamdan ayrıldıktan sonra tek başıma kaldım, maddi sıkıntıya düştüm. Oğlumu yanıma alabilmek için çalışmam gerektiğini anladım. Belediyenin kapısını çaldım. 'Başkanla görüşmek istiyorum' dedim. Başkan Atabay'a 'Temizlik, çaycılık yaparım' dedim. 'Size döneriz' dedi. Aynı akşam, iş insanı olduğunu öğrendiğim Ali Çağlar beni aradı. 'Belediye başkanı ile iş talebinizle ilgili görüşmüşsünüz. Kabul ederseniz gelip sizi alayım' dedi. Ben de 'Olur' dedim. Gittiğimiz yer Çağlar'ın çiftliğiymiş."

"BÜNYEM ALIŞIK OLMADIĞI İÇİN KONTROLÜ KAYBETTİM"

"İçeri girdiğimde beni şu anda belediye başkan yardımcılığı yapan Öznur isimli bir kadın karşıladı. İçeride Öner Çiçek isimli biri daha vardı. 3 erkek 2 kadındık. Onlar içki içip sohbet ediyordu. 'Bir şey içer misin?' diye sordular. 'Yok' dedim. Öznur Hanım ısrar etti. 'Tamam, içeyim' dedim. Ama bünyem alışık olmadığı için kontrolü kaybettim."

"KENDİME GELDİĞİMDE BAĞIRIP AĞLAMAYA BAŞLADIM"

Daha sonra zorla uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştığını, bu sırada evdekilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren S., "Kendime geldiğimde bağırıp, ağlamaya başladım. Ali 'Seni evine bırakayım' dedi. Arabaya bindiğimizde 'Görüntülerini çektik biliyorsun. Bundan sonra gel dediğimizde gelmezsen görüntüleri ailene gönderir seni mahvederiz' diye tehdit savurdu. 'Yeter ki ailem, oğlum duymasın' dedim ve dedikleri her şeyi yaptım. Haftada ya da bazen 10 günde bir arıyordu. Arada bana para veriyorlardı. Öyle yaşamaya çalışıyordum. 2 ay boyunca cehennemi yaşadım. 2 ay sonunda İzmir'de bir arkadaşımın yanına kaçtım" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINA KOMPLO MU KURDULAR?

"Başkan Atabay açıklama yaptı. 'Komplo' dedi. Ne dersiniz?" sorusuna da yanıt veren S. "Rant çetesi diyor. Ben bu çetenin elemanıymışım. Komplo kurmuşum. Hadi Allah aşkına… Ne çıkarım olabilir. Komplo kurmak isteseydim, daha güçlü belediye başkanlarına musallat olmaz mıydım? Niye Didim Belediye Başkanı? Sansasyon yaratacak birini seçerdim ünlü olmak isteseydim. Tek hayalim suçluların cezasını çekmesi" ifadelerini kullandı.

5 YIL BOYUNCA NEDEN SUSTU?

Tecavüze uğradığını öne süren kadın, 5 yıl boyunca neden sustuğu sorusuna ise şu yanıtı verdi: "5 yıl boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüm. Beni bulurlar, başıma bir şey gelir, 20 yaşındaki oğlum olanları öğrenir, ellerindeki videoları gönderirler diye çok korktum. Ama artık korkmuyorum. Yoluma devam etmek için konuşmam lazım. Psikoloğumla böyle karar verdik. Başıma gelenler medyada çıkınca İçişleri Bakanlığı olayı araştırmak için devreye girdi. 2 müfettiş gönderdi. Bugün ifade verdim. Onlara da anlattım. Ben benim gibi başka kadınlar da yanmasın diye konuşuyorum. İş için kapısını çalan başka kadınlara da aynısını yapmadığını biliyor muyuz? Hayır. Araştırılsın. Çıksın ortaya."