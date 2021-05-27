Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu

Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burdur Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kent merkezinde makam aracı olarak bisiklet kullanmaya başladı.

Burdur Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kent merkezinde makam aracı olarak bisiklet kullanmaya başladı.

Burdur'un nüfus olarak en büyük ilçesi olan Bucak'ın Belediye Başkanı Emrullah Ünal kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Sabah evinden bisikletle yola çıkan Ünal, vatandaş ile selamlaşarak ve sohbet ederek Belediye binasına kadar bisiklet kullanarak geliyor. Belediyenin girişine bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkarak mesaisine başlayan Bucak Belediye Başkanı, bisiklet kullanarak hem vatandaşa örnek oluyor hem de bisiklet kent genelinde bisiklet kullanımını arttırmak ve bisiklet kültürünün tekrar kazanılması için çalışmalar yapıyor.

Bisiklet kullanımının önemine dikkat çeken ve insanı daha zinde tuttuğunu belirten Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, bisiklet kullanımının çevrenin korunması adına da faydalı olduğunu ifade etti. Başkan Ünal, "Biz Bucak Belediyesi olarak bisiklet kültürünün hayatımıza girmesini bisikletle insanların daha çok haşır neşir olması elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bisikletin kullanımının faydalarını burada açık açık izah etmeye gerek yok. Faydaları herkes tarafından bilinmekte. Biz özellikle sabah evden makam aracıyla çıkıp yine makama araçla geldiğimiz zaman kimseyi görmüyoruz. En başta vatandaşla iç içe gönül belediyeciliği anlamında bir belediye başkanlığı yapmak için yaz sezonun başlamasıyla birlikte bisikletimize binmeye başladık ve örnek olması için de makama mesaiye bisiklet ile geliyoruz. Yine akşamüzeri bisikletimizle gidiyoruz. En başta bisiklet yakıt kullanmıyor. Bizim yakıtımız kullanıyor. Sağlık açısından çok önemli. Vücudumuzun çalışmayan organı yok hemen hemen yok bisiklet kullanımında. İnsanı daha zinde, güne daha sağlıklı bir şekilde başlamasına sebep veriyor. Çevreye etkisi bilinmekte. Özellikle dünyamızı koruyan atmosfer tabakasının günden güne zayıfladığını biliyoruz. Bunun sebebi de fosil yakıt kullanan araçların havaya salmış olduğu emisyon adını verdiğimiz gazlar. Bisiklet kullanımında bu da yok. Hem çevreye hem yakıta hem de sağlığa bilinen bu etkilerinden dolayı biz de en başta ailemize, daha sonra çevremize ve toplumumuza örnek olması açısından bisiklet kullanımını gerçekten önemsiyorum" dedi.

"Şehir içinde ulaşımı sağlamak için bisiklet parkları yapacağız"

Makam aracı yerine bisiklet kullanmayı tercih eden Başkan Ünal, "Bir alışkanlık bir kültür haline gelmesi için çaba gösteriyorum. Ben bütün belediyeci arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Yolda çocuklarımızla gençlerimizle birebir temas kurabiliyorsun. Hem kontak kurmak açısından bisiklet kullanımı gerçekten önemli. Makam araçları gelip geçici. Bisiklet binme alışkanlığımızın artması gerekiyor. Hatta bisiklet yollarını arttırma çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde de bisiklet parkları yapacağız. Vatandaşlarımız bir parktan bisikleti alıp diğer parkalara bırakacak" diyerek şehir içinde ulaşımı bisiklet ile sağlayacaklarını ifade etti. - BURDUR

Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Deniz Çakır Ebru Gündeş Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ali Palabıyık Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye başkanının makam aracı bisikleti oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 10:21:48. #1.14#

title