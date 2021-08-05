Belediye başkanının ağabeyi, evinde uğradığı saldırıda ağır yaralandı
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Belediye başkanının ağabeyi, evinde uğradığı saldırıda ağır yaralandı

Belediye başkanının ağabeyi, evinde uğradığı saldırıda ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Karaman beldesinde, belediye başkanının ağabeyi Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün, evlerine giren 3 kişi tarafından darbedildi.

ZONGULDAK'ın Karaman beldesinde, belediye başkanının ağabeyi Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün, evlerine giren 3 kişi tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Üstün, yoğun bakıma alınırken, jandarma da 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde, Karaman beldesinde meydana geldi. Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün ile eşi Yadigar Üstün'ün evine giren 3 kişi, çifti darbettikten sonra kaçtı. Üstün çiftinin haber vermesiyle eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Hüsamettin Üstün, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yadigar Üstün'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Karaman Belediye Başkanı Üstün, olayın hırsızlık girişimi olabileceğini ancak jandarmanın çok yönlü soruşturmasını devam ettirdiğini ve ağabeyinin hayati tehlikesinin olduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 3 kişiyi yakaladı. U.S., G.S. ve N.B., sabah saatlerinde Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

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