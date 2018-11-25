Belediye Başkanı Tahsin Babaş: "Hep hizmet dedim"

KASTAMONU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde 40 belediyenin başkan adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkan Adayının Mevcut Belediye Başkanı Tahsin Babaş olduğunu açıkladı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yeniden aday olduğunu duyan vatandaşlar Başkanı Tahsin Babaş'ı coşkulu bir şekilde karşıladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu Belediye Başkan Adayının Mevcut Belediye Başkanı Tahsin Babaş olduğunu açıklamasının ardından Kastamonu'da Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı karşılama hazırlıkları başladı. Kastamonulu vatandaşlar ellerine ay yıldızlı bayraklarını alarak soğuk havaya aldırış etmeden Cumhuriyet Meydanını doldurdu. Vatandaşlar Başkan Tahsin Babaş'ı coşkuyla karşılayarak adaylığını tebrik ettiler.

" Hep hizmet dedim, hep hizmet dedim, hep hizmet dedim"

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "2014 yılından bu tarafa Kastamonu'da Kastamonu Belediye Başkanı olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hep şunu söyledim: Hep hizmet dedim, hep hizmet dedim, hep hizmet dedim. Hiçbir zaman fitne, fesat üretilmesine izin vermemeye çalıştım. Onun üzerinden de ne siyaset yaptım ne hizmet yaptım. Hep yaptıklarımızı birlikte beraber özellikle belediye çalışanlarımıza, belediye personellerimize çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, var olsunlar, gayretli bir şekilde çok verimli bir yılı geride bıraktık. Beşinci yıla girdik. Tabi burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Ben yaklaşık 1989'dan beri belediyede çalışıyorum. O günden bu tarafa belediye meclisimizde uyumlu çalışan en hizmet üreten bir meclis halinde görevini ifa etmiştir. Buradan hem AK Partili Meclis üyelerimize hem de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Üretken bir şekilde 1000'in üzerinde proje ürettik"

Başkan Babaş, "Hiçbir zaman birlik, beraberliği bırakmadık. Doğru neyse onu yaptık. Hep doğrunun yanında olduk. Bana o konuda ciddi manada destek veren değerli meclis üyelerimize de buradan şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki burada tek olunmaz. Çınar bile dalıyla, budağıyla onun için bizde çok değerli belediye personelimizle uyumlu bir şekilde, üretken bir şekilde 1000'in üzerinde proje ürettik. Hep birlikte hep beraber şehrimizin daha ileriye gitmesi, daha güzelleşmesi daha modern ve kültürel bir şekilde devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. Tabii ki bu çalışmaları yaparken Kastamonu'nun doğal dokusuna, kimliğine dikkat ettik. Onu bozmamaya gayret gösterdik. Bu ecdat yadigarı kültürel mirasımızı korumayı kendimize görev edindik. Biz bu yolda devam ettiğimiz sürece Kastamonu dünyada aranan iller arasında olacak. Bunu her vesileyle ifade etmeye çalıştık. Bundan sonraki inşallah seçimi tekrar kazanacağıma inanıyorum. Çünkü hem hizmet yönünden olsun halkımızın yanında olduk. O vesileyle tekrar aday olduk. Eğer devam ettiğim takdirde bu projelerimin de devamını sizlerle beraber getirmeye azami şekilde gayret göstereceğim" şeklinde konuştu.

"Şehirde bir uyum yakaladık. O uyum devam edecek"

Başkan Babaş, "Şehirde bir uyum yakaladık. O uyum devam edecek. Sadece bu dediğim gruplarla da değil. Sivil toplumlarımızla şehrimizdeki faaliyet gösteren derneklerimizle, vakıflarımızla uyumlu şekilde plan ve projelerimizi sürdürdük. Bundan sonrada sürdürmeye gayret göstereceğiz. Bu uyum sürdüğü sürece de bu Kastamonu hizmet üretmeye devam eder. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Tabii belediye başkanlığı kutsal bir meslek yani şehrin emini demek o nedenle bu görevi ifa ederken çok dikkat etmek gerekiyor. Hem sosyal anlamda hem fiziki anlamda hem kültürel anlamda illa ki hizmet üretmek gerekiyor. Şimdi ne demiş? Fatih Sultan Mehmet Han: Hüner bir şehri bünyat etmektir. Yani istediğin kadar şehri imar et. Eğer halkın kalbine, gönlüne girebiliyorsan gerçekten bu işi yapmışsın demektir. Onun için bizim. Sizin gönlünüze girmemiz çok önemli. O nedenle sosyal projeler ürettik. Kadınlarımız ile ilgili sosyal projeler ürettik. Çocuklarımız için ürettik. Yaşlılarımızla ürettik. İhtiyaç sahiplerimizle ürettik. Yani bu topraklarda yaşayan siz değerli kardeşlerimle birlikte çok güzel projeler ürettik. İhtiyaç sahiplerine düzenli ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunduk. Yine ilaçlı annelerimize, babalarımıza, nenelerimize evde yaşlı bakım hizmetleriyle hizmet götürdük" ifadelerini kullandı.

Coşkulu karşılama daha sonra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.