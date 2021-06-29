Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı
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Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı

Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, görev süresi boyunca hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri, AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu ile paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, görev süresi boyunca hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri, AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu ile paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Başkanı Mustafa Keskin başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısına katılarak teşkilatın sorularını yanıtladı. Başkan Özlü toplantının son bölümünde Düzce Belediyesi'nin 2 buçuk yılının özetini AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaştı. Yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan 68 projenin yer aldığı sunumu değerlendiren Başkan Özlü, "Projelerimizin her biri için ince eleyip sık dokuyarak titiz bir çalışma yürütüyoruz. Şehrin çehresini değiştirirken sizler de emek harcayıp bizlere destek oluyorsunuz. Şimdiye kadar verdiğiniz ve bundan sonra vereceğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde durmadan, dinlenmeden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Düzce'mizi yarınlara taşıyacak, bölgesinin parlayan yıldızı yapacak projeleri hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Özlü'nün sunumunun ardından konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, "Belediyemizin yaptığı çalışmalara tam destek veriyoruz. Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün vizyonuna güveniyoruz. AK Parti yönetimi olarak Başkanımızın arkasındayız. Düzce'mize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başkanımızın yaptığı sunumdan ve yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü'nün yaptığı sunumun ardından yapılan çalışmalara tam not veren Ak Parti Düzce İl Yönetim Kurulu üyeleri, Özlü ve ekibine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı
Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı
Belediye Başkanı Özlü, projelerini partisiyle paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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