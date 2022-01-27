Belediye Başkanı Doğru'dan iş makinesi desteğine teşekkür

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 54 yıl aradan sonra ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma çalışmaları boyunca kendilerine hiçbir karşılık beklemeden iş makineleriyle destek veren firma sahiplerine ve iş makinesi operatörlerine teşekkür etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 10 gündür ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sonrası yapılan çalışmalarda kendilerine hiçbir karşılık beklemeden iş makineleriyle destek veren firma sahipleri ile iş makinesi operatörlerine teşekkür yemeği verdi.

Belediyeye ait araç garajında firma sahipleri için verdiği yemekte açıklamalarda bulunan ve teşekkür konuşması yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Akdeniz iklimi yaşadığımız ilçemiz genelinde 54 yıl etkili olan sonra etkili olan yoğun bir kar yağışı yaşadık. Yaşadığımız yoğun kar yağışıyla birlikte tipi ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezimizdeki 7 mahallemizin tüm cadde ve sokaklarıyla birlikte ilçemize bağlı 41 mahallemizin de yolları ulaşıma kapandı. Bu nedenle belediyemize ait az sayıdaki iş makinelerimizle karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sırada bize iş makineleriyle destek veren Arabanlı firma sahibi ile iş makinesi operatörü hemşerilerimizin, gece ve gündüz demeden ve hiçbir karşılık beklemeden verdikleri destekler sayesinde karla mücadelemiz sona erdi. Yaklaşık 10 gün boyunca ilçe geneline yoğun kar yağdı. Kar ile birlikte tipi ve buzlanmaya bağlı olarak dondurucu soğuklar yaşandı ve ilçenin tamamını etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle adeta ilçe geneli buz tuttu. Kar yağışı nedeniyle hemen harekete geçerek az sayıdaki iş makinemiz ve ekiplerimizle imkansızlıklar içerisinde başlattığımız karla mücadele çalışmalarımızın ilk gününden sonra, iş makineleri ve operatörleriyle birlikte hiçbir karşılık beklemeden yardımımıza koşan ve bizimle birlikte karla mücadele çalışmamızda bizi yalnız bırakmayan gece ve gündüz demeden iş makineleriyle bizimle birlikte zor şartlarda çalışarak destek veren Arabanlı firma sahibi ve iş makinesi operatörü hemşerilerime, Araban Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP