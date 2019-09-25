Belediye Başkanı Başdeğirmen zahir pazarı üreticisiyle buluştu

25.09.2019 21:08

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Sosyal Tesisler Bölgesinde kurulan Zahire Pazarını ziyaret ederek, üreticilerle sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledikten sonra alışveriş yaptı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretine Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt ve Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da eşlik etti.



Pazaryerine gittiğinde üreticinin ilgi ile karşıladığı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazardaki esnaf ve üreticilerle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinlerken, üreticiler ise ilk defa bir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini ve bundan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.



"Bizler, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olabilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmak için fazlasıyla bunun mücadelesindeyiz"



Güne Zahire Pazarı'nı ziyaretle başladığını dile getiren Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Pazarımızda köylü vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerin ne şekilde değerlendirildiğini, fiyatların ne şekilde olduğunu gördük, üreticilerimizle sohbet ettik. Karaağaç Mahallesi ve Davraz Mahallesi muhtarlarımız ve buradaki mahalle sakinlerimizle de mahallelerine ilişkin ne gibi ihtiyaç ve taleplerinin olduğunu ele aldık. Hemen her gün sabahları böyle güzel yerlerimizde daire müdürlerimizle birlikte dostlarımızla buluşarak ihtiyaçlarını ve problemlerini çözerek, güzellikleri paylaşarak ziyaretlerimize devam ediyoruz. Ziraat Odası Başkanımıza, Davraz ve Karaağaç Mahallesi muhtarlarımız ile dostlarımıza bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olabilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmak için fazlasıyla bunun mücadelesindeyiz. İnşallah çok daha güzel günlerde beraber oluruz" dedi.



Ziraat Odası Başkanı Selçuk'tan üreticiler adına teşekkür



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i, Zahire Pazarında ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyetini dile getiren Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Başkanımız üreticilerimizin sorunlarını dinledi, alışveriş yaptı. Başkanımıza bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Muhtarlar ve üreticiler memnuniyetlerini ifade ettiler



Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt'ta, güzel bir ziyaret gerçekleştiğini dile getirerek, "Mahallemizin taleplerini, mahalle sakinlerimiz ile birlikte başkanımıza ilettik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, ayağına sağlık" ifadelerinde bulundu.



Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da, "Başkanımız mahallemize yapılması gereken, vatandaşlarımızın taleplerinin ne olduğunu sordu. Daire müdürlerimize yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarını verdi. Taleplerimizi giderdi, sayın başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürler ederim" görüşlerinde bulundu.



Zahire Pazarında bulunan üreticiler ise ilk kez bir belediye başkanının, pazaryerlerini ziyaret ettiğini ve bundan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Üreticiler, "Değerli başkanımızın gelerek biz üreticileri ziyaret etmesinden dolayı çok memnunuz. Geçmiş yıllarda biz hiç böyle bir şey görmemiştik, çok memnun olduk. Başkanımız burayı güzel, otantik bir şekilde yapacak. Daha güzel olacak. Müteşekkiriz, kendisine başarılar dileriz, yeni yapacağı projelerde Allah yardımcısı olsun" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA