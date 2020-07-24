Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, burcu ne, oynadığı filmler nelerdir?
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Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, burcu ne, oynadığı filmler nelerdir?

Setleri çok özlediğini söyleyen Belçim Bilgin'in hayatı, oynadığı filmler merak konusu oldu. Peki Belçim Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında ve hakkındaki tüm bilgiler nelerdir haberimizden bakalım.

Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, burcu ne, oynadığı filmler nelerdir?
24.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:20

Oynadığı filmlerle gündeme gelen başarılı ve güzel sanatçı Belçim Bilgin kimdir, nerelidir, hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir çok merak ediliyor.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 Ankara doğumlu Kürt kökenli Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Belçim Bilgin doğum tarihi : 31 Ocak 1983

Belçim Bilgin kaç yaşında : 37 yaşında

Belçim Bilgin aslen nereli : Ankara doğumlu

Belçim Bilgin mesleği ne : Sinema ve dizi oyuncusu

Belçim Bilgin burcu ne : Kova

Belçim Bilgin boyu kaç : 1,7 metre

Belçim Bilgin kilosu kaç : 56 kg

Belçim isminin anlamı nedir : Çimen yaprağı

BELÇİM BİLGİN HAYATI VE KARİYERİ

31 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen Belçim Bilgin, yaptığı röportajda küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirtmiştir ve tiyatroya küçük yaşlarda başlamıştır. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2002'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır.Son olarak Fox TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almaktadır.

BELÇİM BİLGİN ROL ALDIĞI FİLMLER LİSTESİ - KRONOLOJİK SIRA

2005 : Sıfır Kilometre (Selma)

2006 : Hatırla Sevgili (Defne Gürsoy Karayel)

2007 : Dol (Taman)

2008 : Güz Sancısı (Nemika)

2009 : Güldünya

2011 : Aşk Tesadüfleri Sever (Deniz Usman)

2011 : Keşanlı Ali Destanı (Zilha)

2011 : Kurtuluş Son Durak (Eylem)

2012 : Gergedan Mevsimi

2012 : Sessiz (Zeynep)

2013 : Kelebeğin Rüyası (Suzan Özsoy)

2014 : Sadece Sen (Hazal)

2015 : Çalsın Sazlar (Yasemin)

2016 : Kördüğüm (Naz)

2016 : Annemin Yarası (Nerma)

2017 : Çember

2018 : Cebimdeki Yabancı

2018 : Backstabbing for Beginners (Naşim)

2019 : Rüzgar (Ece)

2020 : Acı Kiraz (Dr. Panova)

2020 : Room 5 (Kısa film) (Filiz)

2020 : Uzak Ara Eğlence (Jürilik yapacaktır)

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