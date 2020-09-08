Kaçırıldığı iddia edilen Belaruslu muhalif lider, kendisi kaçmış
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Kaçırıldığı iddia edilen Belaruslu muhalif lider, kendisi kaçmış

Dün sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edilen Mariya Kolesnikova'nın diğer arkadaşları Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov ile birlikte Ukrayna'ya kaçtığı açıklandı.

08.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:31

Belarus'ta devam eden siyasi gerilim nedeniyle hareketli günler yaşanırken Pazar günü yapılan büyük mitingden sonra kaçırılma iddiaları ülkeyi karıştırdı. Dün sabah saatlerinde Ulusal Koordinasyon Konseyi üyelerinden olan 38 yaşındaki Mariya Kolesnikova'nın Belarus saatiyle 10: 17'de bir minibüsle götürüldüğüne dair bazı görgü tanıkları muhalif basına bilgiler verdi. Basında çıkan iddialar üzerine muhalefet hareketinin önemli isimleri Belarus hükümetini suçlayarak Kolesnikova'nın gizlice gözaltına alındığını iddia etti. Belarus İçişleri Bakanlığı ise muhalif liderin gözaltında bulunmadığını açıklarken akşam saatlerinde muhalif liderin aranmasıyla ilgili çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

KAÇIRILMA SÜSÜ VERİLMİŞ

Ülkede Mariya Kolesnikova'nın kaçırıldığı ile ilgili iddialar bir anda gündeme bomba gibi düşerken olayla ilgili ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir minibüsün yol kenarına yaklaştığı ve araç içindekilerin muhalif lider Mariya Kolesnikova'yı araca bindirdiği ve telefonla konuşan şapkalı bir kişinin aracın yanından hızla yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Görüntüler üzerine Belarus İçişleri Bakanlığı araştırma yapmaya başladı. Olayın gerçek yüzü ise sadece 1 gün sonra ortaya çıktı.

Kaçırıldığı iddia edilen Belaruslu muhalif lider, kendisi kaçmış

UKRAYNA'YA KAÇTIĞI AÇIKLANDI

Ülkedeki protesto gösterilerinin tümünde boy gösteren ve kürsülerden konuşmalar yapan muhalif lider Mariya Kolesnikova'nın gizlice gözaltına alındığı iddiaları ülkede tartışmalar başlattı. Fakat bugün sabah saatlerinde gelen bir haberde Mariya Kolesnikova ve arkadaşları Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov'un sabah saatlerinde Belarus'tan Ukrayna sınırına geçtiği açıklandı. Belarus Sınır Komitesi muhalefet hareketinin önemli isimlerinin Ukrayna'ya kaçtığını açıklarken ülkedeki muhalefetin basın ofisinden yapılan açıklamada da Mariya Kolesnikova ve arkadaşlarının Ukrayna'ya sığındığı bilgisi doğrulandı.

Daha önce de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimlerde rakibi olan ve yüzde 10 oy alan Svetlana Tikhanovskaya ülkedeki siyasi gerilimi bahane ederek Litvanya'ya sığındı. Lukaşenko ise muhalif adayın gitmesine kendilerinin izin verdiğini söylemişti.

Kaçırıldığı iddia edilen Belaruslu muhalif lider, kendisi kaçmış

Kaynak: İHA

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