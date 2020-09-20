Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasına girdi.

Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasına girdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 6 haftadır devam ediyor. Başkent Minsk'te bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yu protesto ederek, istifaya çağırdı. Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentte metro istasyonları ve mobil interneti kullanıma kapattı. Güvenlik güçleri, Başkanlık Konutu'nu ise ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile korumaya aldı. Protestolara katılımda ise diğer haftalara göre düşüş yaşandı. Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zhodino da dahil olmak üzere birçok şehirde de protestolar düzenlendi. Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına aldı. İnsan hakları grubu olan Spring-96 tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan protestolar sırasında en az 196 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise dün düzenlenen kadın mitinginde 400'den fazla gözaltı gerçekleştiği ve 385 protestocunun tekrar serbest bırakıldığı aktarıldı.

POLİSLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Protestolar devam ettiği sırada isimsiz bilgisayar korsanları ise binlerce kişinin gözaltına alınmasına misilleme olarak 2 binden fazla polis memurunun kişisel verilerini sızdırdı. Bilgisayar korsanları, gözaltına alınanların hapishanelerde dayak ve işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

(İHA)

Kaynak: İHA